Лунинецкий «кулибин» рассказал о самых главных изобретениях в своей жизни 18.10.2017, 16:57

Николай Черепович может похвастаться «антисоном» и устройством для поиска спрятанной проводки.

Николай Иванович Черепович уже давно сбился со счёта своих изобретений. Говорит, в год делает минимум по одному-два экспоната. Большинство из них получают признание на республиканском уровне.

Медиа-Полесье побеседовало с человеком, который буквально из ничего умудряется делать аналоги дорогостоящих «прибамбасов».

Николай Иванович почти 30 лет работает мастером производственного обучения в Лунинецком политехническом колледже. Говорит, в его трудовой книжке – всего одна запись. Также он ведёт кружок «Радиотехник». Желающих «помастерить» вместе с Николаем Ивановичем ребят всегда немало.

Кстати, в прошлом году Николай Черепович был признан лучшим изобретателем и рационализатором области.

«Корпус – из Тамагочи». Антисон – чтобы не уснуть в дороге

Под руководством Николая Череповича подопечный мастера Николай Лукашевич сделал приспособление, которое препятствует засыпанию водителя во время движения. Разработку представили на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» , где она заняла первое место и вошла в финал республиканского этапа конкурса.

- Водитель за рулём держит голову ровно. Когда человек засыпает, он первым делом опускает голову, как говорят в народе – «клюёт носом». Как только он опускает голову, сразу же раздаётся сигнал, - поясняет суть работы звукового индикатора Николай Черепович. - При наклоне головы замкнутся контакты датчика наклона и включат индикатор - громкий сигнал мгновенно разбудит водителя.

Для изготовления понадобился старенький «Тамагочи», с него достали все внутренности, поместили плату, к корпусу прикрепили старый надёжный «совдеповский» заушник, которые выпускались ещё в 70-х.

Николай Черепович не скрывает, что их «Антисон» немного громоздкий, в том же Китае продают поменьше, компактнее, здесь же всё делается из отечественных деталей, своими руками. Однако если китайская разработка работала от пружинки с контактиком, который включался и выключался в зависимости от определённого наклона, то лунинецкий мастер использовал герконовый выключатель, говорит, это намного надёжнее. – Я попробовал с этой пружинкой – срабатывание нечёткое было, - говорит Николай Иванович. - Самое сложное сейчас – найти красивый корпус, у нас специально их никто не отливает.

Пошевелился – и в подъезде загорелся свет

Одна из последних разработок мастера с учеником – инфракрасный датчик движения. Создатель говорит, что для него заказали с «АлиЭкспресса» лампочку, спаяли, и прибор практически готов. Его суть – при движении в тёмное время лампочка загорается. Мастер говорит, такое приспособление можно устанавливать в подъезде, на лестничной площадке: ничего нажимать не нужно, когда темно, свет сам загорится при наличии движений. Когда светло, лампочка гореть не будет.

Свой брейн-ринг

Николай Иванович рассказывает, что в своей практике уже дважды делал приспособление для игры в брейн-ринг. Первое из них было изготовлено на две команды более 10 лет тому, это позволило проводить в колледже интеллектуальные состязания. Сейчас мастер переделал первоначальный вариант, добавив возможность участвовать ещё двум командам. Новую работу назвали «Игровой автомат «Знаток-4». Все составляющие – максимально простые – обычные компьютерные мышки, китайский таймер, две кнопки – для старта и сброса. Чтобы первыми дать ответ, команде достаточно кликнуть мышкой, лампочка загорится на блоке у ведущего.

Свой лежебока

- Любым пультом можно включить и выключить в комнате свет, абсолютно любым, - не вдаваясь в технические подробности рассказывает преподаватель колледжа. Говорит, название приспособлению придумали соответствующее – «Лежебока», для тех, кто не любит вставать…

Мультиконтоллерный искатель проводки

В основе – корпус со старого калькулятора. Мастер показывает свою разработку и разработку мастеров в Поднебесной, та красивее, компактнее. Но Николай Черепович уверяет – не совсем эффективнее. Преподаватель берёт провод и проводит вдоль него китайским приспособлением. С одной стороны – пикает, с другой – нет. – Мы же не знаем, какой стороной проводка спрятана под штукатуркой в стене ведь? А если начнёшь сверлить и случайно попадёшь? Наш вариант хоть и не настолько красивый, но ищет проводку гораздо лучше, независимо от стороны провода, - отмечает рационализатор.