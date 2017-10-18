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Фотофакт: В Эстонии зафиксировали необычное природное явление

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  • 18.10.2017, 18:18
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В некоторых эстонских городах прошел необычный дождь.

Необычное природное явление зафиксировали в Эстонии. Накануне, в эстноских городах в Ярвамае, Эльве и Йыгеве прошел черный дождь, от него также образовалась серая пена.

Об этом сообщают Вести.

«Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары. Информацией о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными замерами», — рассказала синоптик.


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