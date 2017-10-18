Андрей Стрижак: Белорусская армия не успевает за обществом 6 18.10.2017, 18:30

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Андрей Стрижак

Белорусы ожидают незамедлительной армейской реформы.

Координаторы гражданской кампании против «дедовщины» в армии направили почти 10 тысяч проверенных подписей в администрацию Лукашенко, совет министров и Министерство обороны. Подписи собирались через интернет на ресурсе zvarot.by, который находится на реконструкции из-за хакерской атаки, передает «Радыё Рацыя».

Один из инициаторов электронной петиции против неуставных отношений в армии Андрей Стрижак отмечает, что в обществе есть ожидания армейской реформы.

- Кампания уже удалась, ведь такого резонанса и такого привлечения внимания раньше никогда не было. Проблема в том, что белорусская армия не успевает за обществом, общество требует от нее больше, чем она сейчас может дать, но это возможно. Я очень надеюсь, что все-таки на высшем уровне будут созваны заседания, разработают какие-то идеи, которые будут приводить к изменениям в армии. Это не первый и не последний случай, ведь если ничего не делать, то будет только хуже, - отметил Андрей Стрижак.

Гомельские правозащитники продолжают кампанию по сбору подписей против «дедовщины». В данный момент поддержать петицию можно на petitions.by.