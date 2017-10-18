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История с Каталонией может стоить Испании 12 млрд евро

  • 18.10.2017, 19:00
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Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.

Каталонский кризис может иметь негативный эффект для экономики Испании и привести к потере до €12 млрд ВВП в будущем году.

Об этом сообщил в среду Независимый орган по фискальной ответственности, передают европейские СМИ со ссылкой на El Pais.

По ее информации, ВВП страны может сократиться на 0,4 - 1,2 процентных пункта в 2018 году, что равносильно потере от €4 млрд до €12 млрд в зависимости от того, как долго продлится конфликт.

Отмечается, что Каталония представляет около 20% испанского ВВП, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на ситуацию во всем королевстве. Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.


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