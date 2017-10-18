Александр Ермакович: В матче с «Кельном» будем бороться за три очка! 1 18.10.2017, 18:50

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АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ

ФОТО: GETTY IMAGES

Наставник БАТЭ оптимистично настроен на матч против немецкого клуба.

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился в интервью официальному сайту борисовчан ожиданиями от матча с немецким «Кельном».

- В каких кондициях команда подходит к матчу? И сможет ли сыграть Михаил Гордейчук?

– Считаю, мы находимся в хорошей форме. Но только завтрашняя игра точно ответит на этот вопрос. Команда пребывает в состоянии боевой готовности. Нас ничто не отвлекает. К счастью, не так много травмированных, как порой случается. К предстоящей игре не готовится лишь Юрица Булят.

Миша Гордейчук тренируется в общей группе. Его участие в поединке с «Кельном» не исключено. Еще будем определяться. Ну а вообще ситуация такова, что нам необходимо побеждать завтра, если хотим выйти из группы. Будем бороться за три очка!

- Связывались ли вы в преддверии завтрашнего поединка с Филипом Младеновичем, который выступал в «Кельне», для получения какой-то информации?

– С Филом я связывался после жеребьевки, еще до старта группового этапа. Младенович рассказал, что знает, и о том, что мне было интересно. Но на сегодня он футболист другого клуба, выступает в Бельгии. И поэтому, наверное, мало чем сумел бы помочь в плане какой-то актуальной информации о делах, происходящих в «Кельне». Мы в этом плане в большой степени отталкивались от своих сведений, от просмотра матчей соперника.

- Перед вылетом в Беларусь рулевой «Кельна» Петер Штегер сказал, что его команде нуждается в победе в Борисове. И что будет использовать самый боевой состав. Для БАТЭ, вероятно, не очень хорошо, что в гости едет раненый зверь? Кого из этой команды вы опасаетесь более других?

– «Кельн» – участник немецкой бундеслиги, одного из топовых чемпионатов. И то, что наш соперник занимает пока последнее место, ни о чем не говорит. Несмотря на неудачные результаты, по игре кельнцы никому не уступали. Создавали достаточное количество моментов. Единственная проблема – нехватка в завершающей фазе атак какого-то фарта. Бесспорно, что это команда очень высокого уровня. И нам будет нелегко.

А по поводу того, что приедет основной состав... По большому счету, неизвестно, с кем лучше играть – с первыми номерами или вторыми. У «Кельна» вся обойма серьезная, состоит из квалифицированных, очень качественных исполнителей.

- Что придумали против «Кельна»? Сколько планов на завтрашний поединок имеете?

– Наш соперник действует по-разному. В большинстве матчей – по системе 4-4-2. Но также применял и расстановку с тремя центральными защитниками, в частности, в лигоевропейской встрече с «Црвеной Звездой». Мы должны быть готовы и к одной системе, и к другой. Прекрасно знаем, как играть против обеих. Но одно дело – знать, другое – воплотить все на футбольном поле в противостоянии с квалифицированным оппонентом.

- БАТЭ дома еще ни разу не уступал немецким клубам. 4:0 над «Мюнхеном-1860», 3:1 над «Баварией», 1:1 с «Байером». Насколько реально продлить данную серию?

– Мы завтра сделаем все возможное, чтобы эта отличная серия продлилась, – заявил Ермакович.