Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента РФ 20 18.10.2017, 19:28

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Ксения Собчак

По словам ведущей, своим выдвижением она хочет вернуть людям возможность проголосовать против всех.

Российская телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.

Об этом говорится на появившемся сегодня в интернете сайте, который был создан специально к выборам.

"Мне 36 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех", - сказала Собчак в опубликованном на сайте видеообращении.

По информации Русской службы ВВС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Собчак полностью соответствует критериям, предъявляемым к кандидатам в президенты российским законодательством.

Ранее СМИ РФ сообщили, что в Кремле якобы хотят сделать Собчак "идеальным" соперником российского лидера Владимира Путина на выборах 2018 года. Тогда телеведущая заявила, что не собирается идти в политику и, тем более, принимать участие в предстоящих выборах президента РФ.