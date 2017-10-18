Светлана Алексиевич пригласила в Минск Александра Сокурова 18.10.2017, 19:40

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Светлана Алексиевич

Российский режиссер известен также своей гражданской позицией.

Гостем интеллектуального клуба «Светлана Алексиевич приглашает» станет российский режиссер Александр Сокуров. Встреча пройдет в Доме Кино 28 октября, передает belaruspartisan.org.

Александр Сокуров — один из самых ярких и авторитетных в мире российских режиссеров, неизменный участник престижных международных фестивалей и лауреат многочисленных премий, среди которых «Золотой лев» на кинофестивале в Венеции за фильм «Фауст».

За несколько десятилетий он подарил кинематографу более пятидесяти картин, документальных и художественных, среди которых «Одинокий голос человека», «Дни затмения», «Скорбное бесчувствие», «Мать и сын», «Телец», «Молох», «Александра», «Солнце», «Русский ковчег», «Читаем Блокадную книгу».

Режиссер также известен своей гражданской позицией.

— Я считаю, что режиссер в кинематографе способен на все, — говорит Сокуров. — И потому творческие люди должны делать все, чтобы не прерывалось гуманитарное развитие общества. Потому что «все, что связано с подменой просвещения, образования какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением в гражданское и политическое пространство религиозных институций ведет к развалу страны. Все, кто сегодня занимается молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, все, кто связан с образованием, — мы все с вами должны стоять прочно и в одном ряду. Мы должны бороться за силу просвещения. Только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф.

Где и когда: 28 октября 2017, в 19.00, Дом Кино, ул. Толбухина, 18, Минск.

Как попасть: зарегистрироваться, написав на [email protected] и указав свое имя и фамилию, не позднее 25 октября 2017 года.