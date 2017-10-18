Водитель из Щучина выиграл борьбу с начальством 1 18.10.2017, 20:17

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Многодетный отец не собирается платить из своего кармана 1800 рублей.

Сергей Рудский «задолжал» родному предприятию почти 1800 рублей. В семье у него четверо детей, при этом месячный оклад кормильца меньше задолженности в 5 раз. Многодетному отцу ничего не оставалось, как просить о помощи профсоюз. Судебное разбирательство длилось несколько недель. В результате штраф отменили, пишет 1prof.by.

Дело оказалось в следующем. Водители грузовиков ОАО «Щучинский завод «Автопровод» часто выезжают на платные дороги, где установлена система сбора платы за проезд BelToll, состоящая из двух элементов. Первый – бортовое устройство, похожее на пейджер и закрепленное на лобовом стекле автомобиля; второе – специальная рамка (видеокамера и прибор, который считывает информацию с упомянутого выше устройства и снимает деньги). При въезде машины на платный участок дороги бортовое устройство соединяется с передатчиками на рамке, после чего автоматически взимается плата за проезд. Водитель при этом слышит звуковой сигнал, который подает бортовое устройство.

Однако, как показывает практика (в частности ситуация, в которую попал Сергей Рудский), к процедуре снятия денег возникают вопросы. Через полторы недели после очередной поездки по платному участку дороги администрация Щучинского завода «Автопровод» получила из Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций акты нарушений: мол, проезд по дороге не оплачен (причем не один раз), и оплатить необходимо в повышенном размере. Завод деньги уплатил, а потом решил переложить возмещение этих расходов на водителя.

Однако, как пояснил главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Александр Шишко, такая плата, согласно законодательству, взимается с собственника транспортного средства. Об этом сказано в Указе Президента от 27.09.2012 года «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь».

И в обязанности пользователя участком платной дороги (в данном случае им является владелец грузовика завода «Автопровод») входит убедиться в исправности устройства электронной оплаты до начала движения по платной дороге и следить за исправностью устройства во время движения. Об этом написано в постановлении Совета Министров № 340 от 30.04.2013 года.

Далее события развивались следующим образом: работнику все-таки объявили выговор, привлекли его к материальной ответственности и обязали возместить заводу 1797 рублей. Водитель не согласился и подал заявление в комиссию по трудовым спорам родного предприятия, которая уменьшила сумму долга до 898 рублей, но выговор оставила в силе.

– Почему я должен из своего кошелька оплачивать проезд по платной дороге на рабочей машине, да еще в повышенном размере?! – недоумевает Сергей Рудский. – И выговор считаю необоснованным, потому что я не виноват. Перед уходом в рейс на предприятии всегда проверяют техническое состояние автомобиля, претензии к бортовому оборудованию (по системе BelToll) не предъявлялись.

По словам Сергея, при проезде через рамки оборудование, установленное на лобовом стекле, как и положено, «пикало». Водитель был спокоен – деньги снимаются. Что на самом деле происходило, он не знает.

Кстати, в подобной ситуации оказались и другие водители, и только Сергей Рудский решил не пускать дело на самотек и обратился в Гродненское областное объединение профсоюзов. Как рассказал заместитель председателя облобъединения Андрей Кардаш, руководству завода было предложено отменить приказ о материальной и дисциплинарной ответственности, то есть аннулировать выговор и не требовать с водителя уплаты денег. Но мирные переговоры эффекта не дали. Тогда главный правовой инспектор труда объединения Александр Шишко помог составить исковое заявление в суд.

Постановление суда было оглашено в прошлый четверг, 5 октября. Штраф отменен, но выговор оставлен в силе. Приказ руководителя Щучинского завода «Автопровод» «О привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности» в части привлечения Рудского к материальной ответственности за причиненный материальный ущерб и произведения бухгалтерией удержания такого ущерба из заработной платы признан незаконным. Суд нашел иск подлежащим удовлетворению на основании ряда статей Трудового кодекса (статьи 53, 202, 408 и др.). На обжалование дается 10 дней.

Руководство завода комментировать ситуацию отказалось.