Ученые назвали шесть неожиданных признаков высокого интеллекта 8 18.10.2017, 20:38

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Американские и британские ученые назвали особенности, которые говорят о том, что вы умнее других.

Либеральные взгляды, атеизм, любовь к одиночеству и ночному образу жизни. Эти и другие особенности могут говорить о том, что вы умнее других, пишет ua.today.

1. Психическое заболевание

Учёные из Великобритании и США выяснили, что высокий интеллект может быть связан с риском развития биполярного расстройства. Согласно результатам их исследования, дети, которые в 8 лет имели высокий IQ, в дальнейшем были более подвержены этому заболеванию.

Разумеется, высокий интеллект — лишь один из факторов риска. Как отмечают авторы, причиной биполярного расстройства могут быть наследственность, тяжёлое детство, стресс или злоупотребление наркотиками.

Тем не менее связь ума с психическими отклонениями подтверждают и другие данные. Так, была найдена зависимость между высоким IQ и тревожным расстройством. Эволюционно они развивались вместе: и беспокойство, и интеллект помогали нашим предкам выжить, потому что заставляли их всегда быть настороже и избегать опасных ситуаций.

2. Либерализм и атеизм

Эволюционный психолог Сатоси Канадзава (Satoshi Kanazawa) пришёл к выводу, что люди, придерживающиеся либеральных и атеистических взглядов, обладают более высоким интеллектом.

Согласно его исследованию, ультраконсерваторы в подростковом возрасте имели в среднем IQ 95, в то время как крайние либералы — 106,5. Чуть меньший разрыв между верующими и атеистами: средний подростковый IQ первых — 97, вторых — 103.

Теория Канадзавы основывается на том, что религия и консерватизм являются продуктами многовековой эволюции. Но для решения новых эволюционных задач нужно быть открытым для иных идей и воззрений. И, конечно, хорошо уметь думать.

3. Ночной образ жизни

По аналогии с предыдущим пунктом, Канадзава предположил, что более умные люди будут иметь отличный от заложенного эволюцией режим дня. То есть, если наши предки старались максимально использовать светлое время суток и ложились спать с наступлением темноты, то сейчас обладатели высокого IQ склонны пренебречь этой привычкой.

Полученные психологом данные подтвердили гипотезу. Люди, которые позднее засыпали и просыпались, в среднем были умнее ранних пташек.

4. Любовь к одиночеству

И ещё одно открытие Сатоси Канадзавы: умные люди чувствуют себя более счастливыми, если реже встречаются с друзьями. Что интересно, для большинства людей всё ровно наоборот: чем чаще они общаются с приятелями, тем лучше себя чувствуют.

Объяснение этого противоречивого факта лежит на поверхности. Человек с высоким интеллектом больше сконцентрирован на сложных задачах и проектах, а дружеские посиделки от них только отвлекают.

Есть и другое объяснение, связанное с эволюцией. Дело в том, что исторически люди склонны к кооперации (ради выживания и процветания). Но самые умные быстрее адаптируются к современным культурным и технологических условиям, поэтому предпочитают самостоятельно прокладывать себе путь.

5. Склонность к доверию

Исследование, опубликованное в 2014 году, показало, что высокий интеллект связан со способностью доверять людям. Причём речь идёт не только о родственниках и друзьях, но и о других представителях общества.

Суть в том, что умные люди просто лучше распознают тех, кому доверять нельзя. Поэтому к остальным они более открыты.

6. Низкая физическая активность

Американские ученые выяснили, что люди, которые любят думать, менее подвижны. В ходе своего эксперимента они обнаружили, что те, кто обладает низкой «потребностью к познанию», более физически активны в течение рабочей недели.

С одной стороны, можно заключить, что «немыслителям» быстро наскучивает интеллектуальная деятельность и они спешат заняться чем-то другим. Но с другой, это, скорее, тревожный сигнал для всех любителей долгих размышлений.