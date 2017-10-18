Россию ждет обострение Слава Рабинович, «Апостроф»

18.10.2017, 21:15

Слава Рабинович

Путину без последствий не обойтись.

По данным СМИ, Кремль решил не пускать на президентские выборы-2018 оппозиционера Алексея Навального. В источниках написано, что якобы кто-то в президентской администрации якобы решил не допускать. Якобы решение было принято только недавно и так далее. Это говорит о том, что там (в администрации Путина) сидят упыри, хмыри, которые не имеют ничего общего с законностью, соблюдением конституции. Они могли принять одно, другое или третье решение, они не основываются в этих решениях ни на чем, кроме так называемой целесообразности, как они это сами формулируют. Это реальные преступники у власти, которые совершенно не стесняются своего преступного статуса.

Я уверен, что в сложившейся ситуации в сегодняшней России, в сегодняшних политических реалиях власть без последствий не отделается. Как бы кто ни относился к Навальному и его кандидатуре.

Надо еще понимать, что в России на сегодняшний день есть всего лишь один политик. Хорошо это или плохо – другой разговор. Я сейчас констатирую факт, что единственный публичный политик в России – это Навальный.

Некоторые говорят, что есть только два публичных политика в России - Путин и Навальный. Я считаю, что это полная чушь, потому что Путин не является публичным политиком. Он пришел в свое кресло, как некий преемник в результате спецоперации, о которой мы все прекрасно знаем. И все его остальные так называемые "выборы" являлись ничем иным, как спецоперациями по инаугурации Путина. Его преступное возвращение в кресло президента в 2012 году является грубейшим нарушением конституции, которая говорит о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более чем два срока подряд. Это очень четкое и строгое определение конституционного максимума президентских полномочий одного и того же лица.

Путин и его ОПГ наплевали на все это. Он - никакой не политик, а обычный самозванец. Он никогда не участвовал в теледебатах, он никогда не участвовал в нормальном общении с журналистами. Более того, он унижает своих собеседников, в том числе и журналистов, когда с ними общается в таком разрешенном монологическом режиме. Это все спецоперация Путина, поэтому он никакой не политик.

Повторю, что единственный публичный политик – Навальный. Более того, Навальному было запрещено организовывать партию (его Партия прогресса не была зарегистрирована), но он создал эквивалент партии, фактически партийную инфраструктуру по всей России.

И, конечно же, выборы в марте 2018 года будут совершенно нелегитимными по двум причинам.

Первая причина. Независимо от того, есть ли в списках Навальный в качестве кандидата, самый главный тест на легитимность выборов другой – есть ли в числе кандидатов имя Путина. Если есть, то это нелегитимные выборы, поскольку конституция РФ не допускает участия Путина в выборах президента после 2008 года. Это самый главный признак легитимности или нелегитимности выборов.

Вторая причина – это участие или неучастие Навального. Согласно российской конституции, а также целой серии решений ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - прим.), Навальный имеет право избираться и быть избранным. И выборы без его участия тоже являются нелегитимными. Соответственно, после очередного выхода Навального по окончании его очередного срока в спецприемнике мы увидим четкое публичное разъяснение того, что он собирается делать.

Я думаю, что к январю-февралю ситуация в России, включая экономическую, обострится еще больше, и инфраструктура Навального, которая еще больше развивается в стране, будет мощным оружием для противостояния путинской ОПГ в этой новой спецоперации по очередной инаугурации Путина.

Если же Навального не допустят к выборам, то я уверен, что к январю, февралю, марту 2018 года еще больше людей выйдет, чем 26 марта.

Чем это закончится для Путина? Никому не известно. Я думаю, что ОПГ Путина просто так власть никогда не отдаст. Я думаю, что России предстоит пройти через свою собственную площадь Тяньаньмэнь (серия акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989, главными участниками которых были студенты. 4-го июня протестующие были разогнаны с применением танков, в результате чего погибли сотни людей, - прим.). А как это будет происходить и что будет после этого – никто сегодня сказать не может.

Слава Рабинович, «Апостроф»