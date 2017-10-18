Выходит календарь на 2018 год с белорусскими словами на каждый день 18.10.2017, 21:21

Кампания «Будзьма беларусамі!» продолжает свой популярный проект - календарь «Не маўчы па-беларуску».

Календарь «Не маўчы па-беларуску» — это сочные белорусские слова, проиллюстрированные оригинальными рисунками на каждый день. Каждый месяц отмечен той или иной пословицей, пишет nn.by.

Поклонников всего белорусского ждут 365 оригинальных рисунков художницы и автора идеи Дарьи Мандик, подписанных тысячами интересных белорусских слов и словосочетаний. Есть даже слоічак са шмаравідлам…

Как известно следующий год — год Собаки по восточному календарю. Авторы издания решили показать, что собака и для нас не чужая, поэтому собрали и иллюстрировали 12 наиболее интересных белорусских «собачьих» поговорок!

Традиционно составлением и дизайном календаря занимались Дарья Мандик и руководитель студии «Адліга» Анатолий Лазарь.

Заказать календарь по специальной цене — 8 рублей — можно на Symbal.by.

Все, кто сделает предзаказ, получат календарь сразу после того, как они выйдут из типографии — на протяжении двух-трех недель.

Впоследствии календарь «Не маўчы па-беларуску» можно будет в магазине Symbal.by на проспекте Машерова, 18 в Минске.