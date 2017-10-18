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Как простая американка стала эфиопской принцессой

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  • 18.10.2017, 22:00
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33-летняя Ариана Остин вышла замуж за потомка последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I, 35-летнего Джоэла Маконнена.

Праправнук монарха, ставший адвокатом, познакомился с будущей женой в ночном клубе Pearl в Вашингтоне. Встреча будущих супругов произошла 12 лет назад, причем Ариана узнала о происхождении понравившегося ей молодого человека только после того, как их отношения стали серьезными, пишет Oxu.Az.

В итоге нынешней осенью простая американка стала членом эфиопской императорской семьи – Остин и Маконнен сыграли свадьбу в Мэриленде. На невесте было белоснежное платье с пышной многоярусной юбкой, а жених надел черно-синий смокинг.

Прапрадед Джоэла Маконнена правил Эфиопией с 1930 по 1974 год с перерывом на пять лет, а в конце его правления монархия в стране была свергнута. Муж Арианы Остин родился в Риме, куда его семья переехала, и вырос в Швейцарии.


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