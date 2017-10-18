Меркель предлагала Путину формулу: «Вова, верни, а мы все забудем» 1 Anti-colorados, inforesist.org

18.10.2017, 22:25

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Через несколько лет где-то обязательно поставят Путину памятник с надписью «За разгром России».

В этот раз РФ воюет самостоятельно и никакая коалиция уже не станет покрывать художество взбесившейся бензоколонки. Причем, подобный опыт имела империя, когда воевала самостоятельно. Во второй половине 18-го века она ввязалась в серию войн с Турцией, имея в виду захват Стамбула или Константинополя. Эта идея «фикс» присутствовала после Петра №1 почти у всех российских императоров. Байка о необходимости выхода к Черному морю прикрывала эту сакральную цель, ибо Черное море, в стратегическом плане, не имеет никакой ценности, если нет контроля над черноморскими проливами. А проливы, это и есть Константинополь с храмом Софии, откуда и пошло православие в Киев и откуда оно было успешно выкрадено в Московию. Именно ущербность московской императорской власти, де-факто ведущей свою родословную от ордынских чиновников, заставляло укрепить право называться европейской страной, имеющей прямые потомственные связи от Константинополя, а раз так – и от Рима, толкала российских царей в этом направлении.

Выход в акваторию Черного моря стал утешительным призом, который так и не удалось разменять на главный приз даже Сталину. Именно черноморские проливы стали той последней каплей, которую капнул, в виде ультиматума Гитлеру, народный комиссар иностранных дел совка Вячеслав Молотов на исходе ноября 1940 года. Это стало причиной подписания Гитлером директивы №21, теперь известной как «План Барбаросса». Это произошло именно после откровенной беседы, где Молотов объявил о бесспорности претензий совка на проливы. Это было известно всем, кто интересовался историей Второй Мировой Войны, кроме совка и пост-совка, которые выдумывали самые экстравагантные идеи, по этому поводу.

Но вернемся во вторую половину 18 века. Тогда империя взяла крупный долг у голландцев на ведение турецкой кампании. Выплатить его удалось лишь спустя 120 лет, а все это время империя воевала с кем угодно, в счет погашения именно этого долга. Все наполеоновские войны – из этой оперы. А как только Россия снова вспомнила о проливах – получила Крымскую войну, где снова ее пришлось расхлебывать самостоятельно. А потом была война с Японией, где империя снова решила сыграть самостоятельно и получила привычный результат – разгром, потеря денег, территорий и репутации. В общем, самостоятельные войны – дело совсем неблагодарное.

Нынешние войны федерация снова ведет самостоятельно, без коалиций и коллективной ответственности или коллективного молчания. Последнее молчаливое согласие федерация получила в момент своего образования. Ей списали множество грехов авансом, за похороны совка. Но теперь они кончились. Москва имела возможность начать все с чистого листа и написать новую, вменяемую историю, оставив прошлое в прошлом. Но дело в том, что российские правители не склонны пользоваться бумагой для написания истории. Как и положено императорам выгребной ямы, они ею просто подтираются.

Начиная с Боинга или даже польского Ту-154 с Лехом Качинским, и кончая сирийским химическим оружием и уничтожением городов, везде работают специальные группы по сбору и классификации доказательств. Все это уже просто так не закончится. Теперь не удастся продиктовать свои желания союзникам, и отдуваться надо будет самостоятельно. Россияне еще что-то там привычно мычат о «крымнаш», но первые иски за компенсацию агрессивных действий уже пошли. Пусть эти иски подает не государство, а отдельные компании, такие как Нафтогаз, который это сделал за кражу крымских активов, но ситуация уже подошла к началу подачи больших исков.

Это значит, что разворовав $3-5 трлн., Путин уже подарил федерации неизбежных долгов по судам на сотни миллиардов долларов. Причем, эти долги будут взыскиваться всем имуществом РФ за рубежом. Муссируемая формула «уход с сохранением лица», уже никого не волнует. Еще в 14 году Меркель предлагала Путину такую формулу: «Вова, верни, а мы все забудем», но Вова тогда не внял голосу разума, и тогда Ангела батьковна заявила о том, что Путин находится в параллельной Вселенной. Сомневаюсь, что фрау Меркель хорошо ориентируется в квантовой физике и привела это определение просто для красного словца. На самом деле, Путин находится в выгребной яме, которая по недосмотру высших сил оказалась именно в нашей Вселенной.

В любом случае, такая формула выдвигалась, но в тот момент она Путина не заинтересовала. Начиная с 2016 года, московские эмиссары активно вели переговоры о формате «сохранения лица Путина». Там непременно фигурировало условие «крымнаш». Несколько десятков миллионов долларов, подаренные Кремлем европейским функционерам, создали некое лобби, которое продвигает эту идею. Но она уже не работает от слова «совсем». То, что федерация вернет оккупированные украинские территории, уже не обсуждается. За это ей никакого особого бонуса не будет. Да, часть санкций снимут, но все пострадавшие от путинского маразма и от кровавого угара россиян стороны, выставят свои счета на компенсацию ущерба.

Это значит, что косвенные потери Московии превратятся в прямые. И что важно, это уже не зависит от того, будет ли Путин выдвигаться на свой семнадцатый срок или его сменит специально обученный наследник или наследница. Возмещать ущерб таки придется, как придется выдавать международным трибуналам военных преступников. Еще год-два и основной проблемой россиян станет не сакраментальной «что там у хохлов», а «что бы пожрать». А чуть позже возникнет общественный дискус о том, в чьей зоне оккупации лучше: китайской, польской, украинской или турецкой.

В общем, нам в который раз приходится констатировать бесспорный факт. Путин, и его люди смогли пробить дно выгребной ямы так, что никто посторонний этого не смог бы сделать даже частично. Баснословное богатство, свалившееся на эту территорию, не превратило сельский сортир в шикарный пятизвездочный отель, но даже разрушило его стены и крышу. Через несколько лет где-то обязательно поставят Путину памятник с надписью «За разгром России».

Anti-colorados, inforesist.org