Вместе сила: Как грузины остановили ограбление в Тбилиси 1 18.10.2017, 22:50

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Около двух десятков человек бросились останавливать грабителя.

В социальную сеть Facebook попало видео попытки ограбления обменного пункта в Тбилиси.

На видеозаписи запечатлено, как грабитель с оружием вламывается в помещение и открывает стрельбу. Из обменного пункта выбежал мужчина, предположительно, сотрудник пункта, пишет liga.net.

Позже к месту происшествия подбегают около двух десятков человек и вытаскивают из помещения грабителя.