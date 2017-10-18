Вместе сила: Как грузины остановили ограбление в Тбилиси

Вместе сила: Как грузины остановили ограбление в Тбилиси1
- 18.10.2017, 22:50
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Около двух десятков человек бросились останавливать грабителя.
В социальную сеть Facebook попало видео попытки ограбления обменного пункта в Тбилиси.
На видеозаписи запечатлено, как грабитель с оружием вламывается в помещение и открывает стрельбу. Из обменного пункта выбежал мужчина, предположительно, сотрудник пункта, пишет liga.net.
Позже к месту происшествия подбегают около двух десятков человек и вытаскивают из помещения грабителя.