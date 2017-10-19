закрыть
19 октября 2017, четверг, 9:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украина требует от Беларуси информацию по «делу Гриба»

1
  • 19.10.2017, 8:29
  • 1,533
Павел Гриб

МИД Украины до сих пор не получил информации от белорусской стороны об обстоятельствах задержания Павла Гриба.

Министерство иностранных дел Украины не получило от белорусской стороны официальной информации об обстоятельствах задержания украинца Павла Гриба на территории Беларуси, сообщил interfax.by представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Поэтому посольство Украины в Беларуси в конце сентября повторно обратилось с нотой к МИД Беларуси по делу о предоставлении информации об обстоятельствах возможного задержания П.Гриба на территории Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Кирилич также уточнил, что белорусская сторона не предоставила официальной информации относительно задержания Гриба на территории Беларуси.


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну