Канадский «закон Магнитского» вступил в силу 19.10.2017, 7:32

Ограничения против руководства недемократических стран получили королевскую санкцию.

Канадский «закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников», который также называют «законом Магнитского» получил королевскую санкцию (был подписан генерал-губернатором страны) и вступил в силу. Об этом сообщается в Twitter Сената Канады в среду, 18 октября.

Канадский «закон Магнитского» ранее был одобрен обеими палатами парламента страны. Он предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для иностранных чиновников, причастных к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний в Палате общин Канады отмечалось, что «закон Магнитского» затронет прежде всего чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.

Россия грозила контрмерами

3 октября пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин пообещал, что Россия не оставит закон без ответа, не уточнив при этом, о каких ответных мерах может идти речь.

В 2012 году «закон Магнитского» был принят в США. Первоначально он распространялся на причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В дальнейшем в список персон, попадающих под ограничения, стали вноситься и другие лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.