Иван Дорн: Люблю белорусскую природу, Полесье – моя тема 1 19.10.2017, 7:46

Украинский артист на концерте в Минске признался в особых чувствах к Беларуси.

В прошлую пятницу в Минск с концертом приезжал украинский певец, диджей и телеведущий Иван Дорн. Автор строчек «о твоей прическе все мечтают» и «не надо стесняться» презентовал в белорусской столице новый — и совсем не похожий на предыдущие — альбом. О том, что Дорну нравится в Беларуси, какая из его песен была написана специально «под радио» и как певец справляется с эмоциями после концерта — в материале tut.by.

«Я всегда говорил себе, что я не артист одной песни»

Журналисты встретились в одном из ресторанов на улице Богдановича на следующий день после концерта. Иван не отказывает в совместном фото персоналу заведения, хотя признается певец, что свое уже «отфотографировался». В зале играет Rae Sremmurd — Black Beatles ft. Gucci Mane — и музыкант ритмично подтанцовывает под трек.

Иван говорит, что с Беларусью у него «наладился контакт» с самого первого приезда, когда он выступал в клубе Dozari в 2012 году. В 2015-м его концерт в белорусской столице отменили: организаторы нацелились на «Минск-Арену», но билеты продавались плохо.

— Это издержки организаторов. Свой рынок они знают лучше: если заявляют «Минск-Арену», значит, думают, что все хорошо. У нас тогда только вышел альбом Randorn. Но, к примеру, трек из этого альбома «Мишка виновен» культовым стал только сейчас. Тогда было еще не время — может, причина в этом.

Пятничный концерт в Минске лично музыканту очень понравился: он называет его «волшебным». Этим выступлением Дорн дал старт туру с новым англоязычным альбомом OTD — Open the Dorn.

Новый альбом нацелен в первую очередь на зарубежную аудиторию: есть мнение, что от того Дорна, каким его многие знают, — парня, который поет «не надо стесняться», «лова-лова» и «ты была влюблена тупо в свои дела», уже ничего не осталось.

— Ты не представляешь, как долго я к этому стремился и как долго я этого хотел. С самого начала я говорил самому себе, что я не артист одной песни. Среди толп, что приходили на мои концерты, всегда были люди, которые приходили на культ — на человека, который поет некоторое количество известных композиций.

Вчера я понял, что аудитория пришла за музыкой. Я видел это по общей волне: люди не выпрыгивали кучками и на отдельных треках, им было хорошо на протяжении всего концерта. Сейчас мы еще глубже «зарылись» в музыкальном плане. Соответственно, это еще менее массовая история.

«В Минске мне очень нравятся казино. А не пить, что нам наливали в вашем баре, было грех»

На концерте Дорн не раз признавался Минску и Беларуси в любви.

— Я люблю Минск как город. Я люблю очень людей, спокойствие и какое-то умиротворение. Мне очень нравится белорусская природа. И Полесье — это моя тема, я же с украинского Полесья. Сосновый бор какой-нибудь, березовые рощи — мое. И уже в этом я много общего нахожу, — поясняет музыкант.

В этот приезд в городе музыкант не увидел ничего: нужно было выполнить «обязательные артистические процедуры». К примеру, съездить на радио.

— Обязательства не дали мне полностью насладиться городом. Но я уже делал это — наслаждался, гулял, смотрел — в другие приезды. Кстати, мне очень нравятся минские казино.

В пятницу после концерта у Дорна был диджей-сет в одном из баров на Зыбицкой. Музыкант признается, что они с командой там немало выпили.

— Грех было не пить то, что там наливали. Это было очень вкусно.

— То есть все-таки артисты на гастролях много пьют.

— Зависит от желания, настроения, ситуации. Очень сложно после концерта поехать домой, принять душ, лечь на кровать и закрыть глаза. Ты столько энергии, адреналина получил на концерте, что просто не можешь уснуть. Нужно выплеснуть эту энергию. Да, обычно мы собираемся. За разговорами можем по стопочке выпить.

Это может превратиться и в большую пьянку — от этого такие мнения и бытуют.

«Мне нравился ранний Корж, он же появился примерно вместе со мной»

На разогреве на минском концерте Дорна выступала малоизвестная минская группа «Союз». Ребята сотрудничают с лейблом певца — Masterskaya. И скоро, говорит Дорн, запишут альбом.

— Белорусы присылают демки, но мурашки (а для меня это главный индикатор) у меня вызывает только «Союз». Они даже вживую звучат так, как на пленке.

Из белорусских музыкантов Иван сейчас никого не слушает.

— Мне нравился ранний Корж, года так 2012-го. Он же примерно со мной вместе появился, только чуть-чуть попозже. Тогда мне было прикольно открыть для себя новую подачу. Но в какой-то момент приелось: для меня не так очевидна его музыкальная прогрессия, он не так сильно меняется, чтобы я постоянно за ним следил. Я уважаю его творчество, но уже не слушаю.

— В Беларуси существует такая закономерность: чтобы о тебе стали говорить на родине, нужно заслужить популярность где-то еще.

— У нас было то же самое. Я стал популярным сначала в России, уже потом — в Украине. Когда ты становишься известным, на родине говорят: «А, это ж наш парень!».

Сейчас Иван живет в Киеве. С родным городом — Славутичем — помимо родственников и воспоминаний его связывает как минимум одна неприятная история. Артист несколько раз был готов выступить там даже бесплатно. Не срослось — руководство города все время находило какие-то причины, чтобы отказать музыканту. Но Иван настроен оптимистично.

— Я бы хотел сделать там какую-то движуху — музыкальную или образовательную. Какие-нибудь воркшопы, музыкальный опен-спейс. Чтобы Славутич стал, может быть, музыкальной столицей.

«В один момент я подумал: буду актером, ведущим — кем угодно, только не певцом»

В творчестве артиста был период, когда песни писались с целью, чтобы их взяли в ротацию на радио. Иван рассказывает, что так была создана песня «Тем более».

— Мы сели с пацанами на лавочку и начали сочинять песню с ярлычком «нужен хит». Так насочиняли «Тем более». От «Стыцамэна» у меня просто были мурашки по коже. Я был уверен, что на радио ее не возьмут — и пофиг. Меня просто прикалывало, что у меня будет такая песня и мы будем ее петь на концертах.

— Когда ты в последний раз исполнял «Не пиши the end, я придумаю happy end» (Иван — бывший участник группы «Пара Нормальных». — Прим. ред.)?

Иван ненадолго задумывается.

— В последний раз я исполнял ее на репетиции шоу «Голос» (Иван несколько сезонов был наставником шоу. — Прим. ред.). Я показывал, как нужно петь, парню, который исполнял мужскую партию.

Но однажды у артиста появлялись мысли даже завязать с карьерой.

— Семь лет назад в одном городе у нас был отвратительный концерт. Мало народу, все пришли, скорее, в клуб, а не на меня. На меня и песни ноль реакции. Мне приходилось чуть не умолять танцевать. Тогда я подумал: еще пару таких концертов — и я в жизни больше петь не буду. Буду актером, ведущим — кем угодно, только не певцом. И мы поехали после этого в Запорожье. Я вышел — у меня такое облегчение. Аншлаг, они все поют «Стыцамэна». Я офигел.

С новым альбомом Дорн планирует как минимум оказаться на заграничных фестивалях. «Вай нат?» — вопрошает он.

— Я очень верю в то, что наши лайвы могут доказать, что мы реально музыканты и мы интересны. Я в этом просто уверен. Я видел много зарубежных артистов, и у всех уровень выше в первую очередь за счет декораций на сцене. Все эти шоу, эффекты — они могут себе это за большие деньги позволить. А если остаться, грубо говоря, голыми — микрофонная стойка, музыканты и публика, то, блин, я уделаю половину зарубежных артистов. Какой-то «трушностью» как минимум. Именно поэтому мной движет желание посоперничать с ними.