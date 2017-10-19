Фотофакт: Через Оршу провезли третий корпус реактора для БелАЭС 1 19.10.2017, 7:49

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Фото: orsha.eu

Информации о его повреждениях пока не поступало.

В Беларусь везут уже третий корпус реактора для Белорусской АЭС. 18 октября он проехал через Оршу по железной дороге, сообщает региональный сайт orsha.eu.

Как сообщалось ранее, первый реактор для первого энергоблока при монтаже уронили с высоты нескольких метров. Поэтому его решили заменить на другой. Второй корпус при перевозке железной дорогой ударили о столб возле станции Славное, однако менять не стали. Этот корпус решили поставить на первый энергоблок БелАЭС.

Третий корпус предназначается для второго энергоблока, который планируется запустить в 2020 году. Состав с реактором выехал из Великого Новгорода и пока шел без чрезвычайных ситуаций. В дороге от Новгорода до Островца поезд будет идти две недели. Сегодня в первой половине дня он проехал Оршу и Толочин.