Дания и Польша могут оставить Россию без доходов от газа 1 19.10.2017, 7:57

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У «Северного потока-2» возникли новые проблемы.

Парламент Дании 30 ноября примет закон, который даст правительству право запрещать проекты в датских территориальных водах, мотивируя это угрозой национальной безопасности, сообщила в четверг газета «Известия» со ссылкой на собеседников в трех парламентских партиях страны.

«В Копенгагене не скрывают, что де-факто новый законопроект направлен против главного энергопроекта России в Европе - газопровода «Северный поток-2», который должен проходить в том числе через территориальные воды Дании. В пресс-службе компании заявили, что обеспокоены позицией Копенгагена. Однако новый закон не остановит реализацию проекта, а заставит лишь скорректировать маршрут», - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что в компании «Северный поток-2» пока не говорят, как именно может измениться конфигурация будущего газопровода. Однако официальный представитель «Северного потока-2» Йенс Мюллер в разговоре с «Известиями» признал, что в компании внимательно следят за событиями в Дании и продумывают возможные альтернативы.

«Любой разработчик в такой ситуации вынужден обдумывать все имеющиеся запасные варианты. Пока такая переоценка продолжается, и говорить о деталях преждевременно», - подчеркнул Мюллер, слова которого приводит газета.

Финальное голосование по новому законопроекту намечено на 30 ноября, сообщил «Известиям» парламентарий от главной правящей Либеральной партии, также входящий в комитет по внешней политике, Майкл Аастреп Йенсен. Это значит, что уже в начале 2018 года закон может вступить в силу, пишет издание. Единственная датская партия, не выступающая принципиально против строительства газопровода, - правая Народная партия, входящая в правящую коалицию. Тем не менее, эта политическая сила также намерена поддержать законопроект, сказала «Известиям» член партии Мари Краруп. По ее словам, Дания должна быть вправе говорить «да» или «нет» тому, что строится на ее территории. "Думаю, парламент заблокирует строительство проекта в датских территориальных водах. При этом Дания не в состоянии заблокировать «Северный поток-2» целиком, но сможет вынудить его руководство изменить маршрут», - отметила Краруп.

Вместе с тем министерство иностранных дел Польши подготовило заключение о «Северном потоке-2», согласно которому управление газопроводом необходимо будет передать независимому оператору. По информации «Ведомостей», из-за этого «Газпром» лишится значительных доходов от прокачки газа. По мнению польских властей, строительство подпадает под законы Евросоюза, известные под общим названием Третьего энергопакета. Это происходит из-за того, что труба будет проложена в территориальных водах Дании и Германии - стран-членов ЕС. Юридическое заключение передали в Еврокомиссию.