Ученые смоделировали, как изменится человек через 1000 лет 3 19.10.2017, 7:59

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В своем эксперименте специалисты опирались на анализ исследований и изобретений последних нескольких лет.

Ученые с YouTube-канала Tech Insider смоделировали, как изменится человек через 1000 лет. В своем эксперименте специалисты опирались на анализ исследований и изобретений последних нескольких лет, пишет grifonsoft.ru.

Эксперты убеждены, что дальнейшее развитие технологий и внедрение их в жизнь человека повлечет за собой не только внешние изменения людей, но и перемены на микроскопических уровнях. Правда, это возможно лишь в случае, если не произойдет никакой глобальной катастрофы.

Исследователи в своей работе ссылаются на исследование ученых из Оксфорда, которые обнаружили группу ВИЧ-инфицированных детей в Южной Америке, в иммунитете которых имеется встроенная защита от вируса. Именно из-за особенностей иммунитета дети могут нормально жить и развитие заболевание предотвращается. Также упоминается и работа итальянских и китайских ученых, которые занимаются работами по трансплантации головы животных. Эксперты пытаются выяснить, реально ли перенести сознание одного тела в другое. Не за горами маячит и пересадка головы человека.

Ученые Tech Insaider предполагают, что спустя тысячелетие люди будут выше ростом в сравнении с нашими современниками, их интеллект сможет адаптироваться к любым условиям благодаря высокому развитию. Например, люди смогут жить и размножаться на других планетах.