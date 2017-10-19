Мать Артема Бастюка: Сын назвал фамилии всех, кто творит поборы и дедовщину 6 19.10.2017, 8:17

6,219

Родственники погибшего в Борисове солдата намерены добиться справедливости.

«Хочу справедливости, чтобы правда восторжествовала, чтобы нашли виновных, чтобы убийцы нашего сына понесли наказание. Сын назвал фамилии всех и рассказал, кто что творил: как кровати ночью переворачивали, как занимались вымогательством, как проводили сплошное издевательство», - заявила в интервью «Радыё Свабода» мать погибшего в Борисове солдата Артема Бастюка.

Артема Бастюка нашли повешенным на территории воинской части в Борисове 31 марта. Его родные уверены, что это результат дедовщины, о которой сын им многократно рассказывал ранее.

Однако полгода родные Бастюка никому не говорили об этом: надеялись, что следствие разберется. Они ходили на прием к министру обороны и ждали. Но уголовное дело было закрыто. И только резонанс вокруг очередной трагедии с солдатом Александром Коржичем изменил отношение и к делу Артема Бастюка. 16 октября уголовное дело возобновлено, родители надеются на новое расследование.