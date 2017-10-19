Дилемма Путина: Уйти нельзя остаться 1 Юрий Федоров, «Радио Свобода»

19.10.2017, 8:43

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Россию ждут очень веселые времена.

12 октября 2017 года "Независимая газета" опубликовала статью, суть которой сводилась к двум моментам: Путин решил не выдвигаться на следующий президентский срок, а преемником назначил Алексея Дюмина, губернатора Тульской области. О возможности такого зигзага говорили давно, но сейчас, по мнению автора статьи, соответствующее решение принято. Достоверность этой информации проверить невозможно. Но шеф "Независимой газеты" Константин Ремчуков никогда не решился бы опубликовать статью на столь острую политическую тему, если бы у него не было бы для этого серьезных резонов. Быть может, ему порекомендовал сделать это некто, кому Ремчуков не может отказать. Возможно, он решил предупредить тех в российских верхах, для кого приход в Кремль Дюмина чреват крупными неприятностями. Не исключено, наконец, что Ремчуков заранее пытается войти в доверие будущему властителю. Как бы то ни было, в Москве, похоже, происходит нечто любопытное: замена Путина на Дюмина обсуждается всерьез, даже если никакого решения не принято.

Предположим, Путин, действительно, решил сделать Дюмина своим преемником. Объяснений тому найдется немало. Возможно, Путина пугают предстоящие шесть лет: кризис в стране будет углубляться, справиться с неприятностями никто не сможет, кончится все летальным исходом. Или подступила усталость от России и загадочной русской души; тошнит от ежедневных сводок о кознях приближенных, воровстве министров и губернаторов, от тупости генералов и депутатов и лицемерной лести творческой интеллигенции. Наконец, просто хочется наслаждаться (рука потянулась было написать "честно заработанными") миллиардами долларов. В самом деле, зачем воровать миллиарды, если ими невозможно пользоваться?

Но Путин понимает, что преемник или преемники быстренько сделают его виновным. Одни – за скандал с Западом, закручивание гаек и выбрасывание огромных средств на бессмысленную гонку вооружений, которую Россия просто неспособна выиграть. Другие – за то, что Путин испугался начать "большую войну" с Украиной, не пересажал всех либералов, слишком мало тратил на новые танки, ракеты и самолеты. И те, и другие обвинят президента в том, что он поверил малограмотным чекистам, контролирующим нефть и газ, прозевал неизбежное падение цен на углеводороды, слишком много потратил на сочинскую Олимпиаду и на другие столь же идиотские затеи.

Путину, возможно, хочется верить, что Алексей Дюмин – многократно проверенный личный охранник и адъютант; бравый спецназовец, лихо провернувший операцию по спасению Януковича, без лести предан, что он единственный преемник, которого можно не бояться. Блажен, кто верует! В политике, особенно российской, преданности нет, есть интересы. Ушедший диктатор неизбежно становится козлом отпущения. Верные подручные Сталина – Берия, Маленков, Хрущев и Булганин, оставили хозяина подыхать на полу, а, может быть, сами отправили его тот свет. А Сталин им доверял, во всяком случае, не убил, как других, даже выпивал с ними в ту самую ночь на 1 марта 1953 года. Но сразу же после смерти диктатора эта четверка начала подготовку к преодолению “последствий культа личности”. Через одиннадцать лет Хрущев был обвинен в волюнтаризме и отправлен под домашний арест. Брежнев стал виновником застоя, Горбачев – "величайшей геополитической катастрофы ХХ века", Ельцин – "лихих девяностых". Могут, правда, возразить: Дмитрий Медведев не только не загнал Путина куда подальше, но и покорно уступил ему президентское кресло в 2011 году. Но, во-первых, в 2008 году Путин так и не выпустил из рук рычагов управления, а во-вторых, если и правда все было проделано к обоюдному удовольствию, то преемником логично было бы вновь назначать Медведева. Если права "Независимая газета", то на это место есть совсем другой кандидат.

Впрочем, судьба президента после отставки мало кого, кроме него самого, волнует. Интереснее другое. Допустим, Путин действительно прочит Дюмина в преемники. Либералы вроде бы должны такого варианта опасаться, а силовики должны такому варианту радоваться. Ведь Дюмин – генерал-лейтенант, значит, "свой". Но силовик силовику рознь. Дюмин не просто генерал, он много лет проработал в Федеральной службе охраны, в ее ключевом звене – Службе безопасности президента. В кафкианском мире путинских спецслужб ФСО и СБП вызывают особую ненависть. Эти службы следят не только за армейским генералитетом, гражданской бюрократией и верхушкой политического истеблишмента (этим занимаются все – и ФСБ, и МВД, и Росгвардия), но и за своими "коллегами по цеху", а следить за ними самими никому не позволено.

Отнюдь не случайно Дюмин не удержался в Министерстве обороны. Судя по всему, Путин намеревался сделать его министром. В 2014 году Дюмина назначили заместителем начальника ГРУ, в 2015 году – начальником Главного штаба Сухопутных войск, 24 декабря 2015 года – заместителем министра обороны. А 2 февраля 2016 года Дюмин слетел на несколько ступенек вниз, в губернаторы далеко не ключевой области. Иными словами, Шойгу успел первым. Его поддержали генералы, которые, как все военные, ненавидят чекистов, где бы те ни служили.

Сочинять сценарии на случай прихода Дюмина к власти – дело писателей, работающих в жанре альтернативной реальности. Но думаю, не ошибусь, предположив, что против него объединятся и генералы разных ведомств, и либеральные экономисты, и бюрократы, которым грозит увольнение. Пребывание Дюмина в Кремле неминуемо будет коротким. Соперники передерутся друг с другом. Кто в конечном итоге окажется "царем горы", предсказать невозможно. Быть может, самый сильный. Не исключено – самый слабый, которому будет отведена роль номинального лидера, пока могущественные силовые боссы и вожди крупных региональных кланов не договорятся. Возможно, они договорятся, возможно, нет. В истории бывало и то, и другое. Но если не договорятся, то Россию ждут очень "веселые" времена.

Наивный человек скажет: коль так, пусть Путин остается у власти как можно дольше. Но чем дольше Путин будет в Кремле, тем глубже окажется кризис, тем тяжелее будут его последствия, в том числе для него лично. Откажись он от власти в 2008 году, остался бы в истории самым успешным российским лидером. Уйдет сегодня – может попасть в камеру суда в Гааге или под домашний арест где-нибудь подальше от Москвы. А через год-другой… Но это – в будущем, правда, недалеком. А сейчас вернемся к Путину сегодняшнему. Он оказался в дурацком положении: "уйти нельзя остаться". И виноват сам. Но жалко не Путина, жалко Россию.

Юрий Федоров, «Радио Свобода»