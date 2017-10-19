В Брюсселе стартует саммит ЕС 19.10.2017, 9:21

Представители 28 стран обсудят Brexit, вопросы миграции, обороны и перехода ЕС к цифровой экономики.

В Брюсселе (Бельгия) во второй половине дня, в четверг, 19 октября, стартует саммит Евросоюза.

В основе повестки дня саммита будут проблемы миграции, строительство европейского оборонного компонента в рамках Евросоюза, Brexit, острые вопросы международного положения, а также переход ЕС к цифровой экономике, пишет zn.ua.

Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят внешние аспекты проблемы миграции с основным акцентом на Африку, ситуацию вокруг КНДР и Ирана, отношения Евросоюза с Турцией. 20 октября планируется обсудить планы на ближайшие месяцы, вопросы обороны и Brexit.

"Нам нужно единство, чтобы преодолеть миграционный кризис, смягчить несправедливые аспекты глобализации, определить политику в отношении агрессивных третьих стран, ограничить ущерб от Brexit, а также сохранить в эти трудные времена основанный на правилах международный порядок", - написал председатель Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.