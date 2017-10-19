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Белорусские видеоблогеры: Сторонников власти просто не осталось

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  • 19.10.2017, 9:31
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Фото: svaboda.org

Как белорусский «YouTube» превратился в политическую силу.

На канале российского политика и блогера Алексея Навального, который сам уже фактически превратился в интернет-мем, почти полтора миллиона подписчиков, и все эти люди активно обсуждают заданную им повестку дня.

Кроме этого, никакое постановление местного суда не может удалить ролик из американского сервиса, говорится в репортаже belsat.eu.

Авторитарным властям это не нравится

Среди популярных блогеров из СНГ «Kamikadzedead», а также журналист Анатолий Шарий, который освещает преимущественно темы, связанные с Украиной.

А что в Беларуси?

Здесь на одном из первых мест канал «NEXTA». Правда, пока свое лицо автор не показывает.

«Я начал думать что нужно создать альтернативу какую-то государственным каналам! Конечно есть «Белсат», но «Белсат» для более узкой аудитории, а я думал, что создам проект по-русски, чтобы люди из постсоветского пространства также знали, что происходит в Беларуси», — говорит блогер.

Как результат — почти 70 тысяч подписчиков и ролики, которые имеют по несколько миллионов просмотров.

По словам собеседника, наши соседи живут стереотипами о Беларуси. Если же видят альтернативную картину, сильно возмущаются и удивляются.

«Площадка «Youtube» очень важна как коммуникация с обществом и охватывает довольно широкую группу населения, и во многом это дает возможность достучаться до людей, которые не всегда интересуются политикой», — добавляет автор канала «NEXTA».

Среди подобных альтернативных медиа – и канал «Гарантий нет» гомельского блогера Максима Филипповича, а также ребята из проекта «Роторная жатка». Но особенностью отечественного «Youtube» является то, что людей, которые восхваляют власть или говорят, что в Беларуси все хорошо, просто нет.


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