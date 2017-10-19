«Цена жизни белорусского новобранца – 15 рублей в день» 16 19.10.2017, 9:59

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Кто на самом деле дискредитирует армию.

В деле, которое Следственный комитет уверенно называл самоубийством, сейчас уже десять подозреваемых, а сам командир части, в которой проходил службу Александр Коржич, – уволен, говорится в репортаже belsat.eu.

Правозащитники напоминают министру обороны, что только в этом году стало известно о целом ряде смертей в белорусской армии.

После гибели Александр Коржича рассказать о своей трагедии решились также родители Андрея Манонина, погибшего почти год назад. Причина все та же — дедовщина.

Так же могла закончиться и история Александра Коржича, ведь следствию потребовалось 10 дней, чтобы заметить связанные ноги повешенного солдата и накинутую на голову майку.

Вряд ли дело только в военной части. Геннадий Сорокин погиб 2-го октября во время дежурства на сторожевой вышке. Он также жаловался родственникам на дедовщину и на невыносимые условия службы.

Анастасия, невеста Геннадия, признается, что обратилась в СМИ только после того, как услышала о шуме вокруг смерти Коржича. Но чем бы ни закончилось следствие, нового солдата белорусская армия из этой семьи не получит.

Минобороны заявило: это антиармейская компания и дискредитация.

Но вряд ли может сильнее упасть репутация армии, где цена жизни новобранца в таких частях, как Печи, по словам не только родных погибшего, но и тех, кто там служил, — 15 рублей в день.