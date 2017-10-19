Борисовский БАТЭ – фаворит в матче с «Кельном» 3 19.10.2017, 10:09

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В немецкую команду не верят даже букмекеры.

А вы уже готовы праздновать победу над «козлами»?

В четверг БАТЭ в рамках третьего тура Лиги Европы примет «Кельн». По идее, соперник из передовой футбольной страны должен навевать ужас. Но в данном случае многое говорит о том, что боятся должны именно гости. Почему – разбирался сайт «Трибуна».

«Кельн» потерял лидера атак летом, а замену ему так и не нашел

Летом «козлов» покинул голеадор Антони Модест. В двух последних сезонах француз наколотил за «Кельн» 40 голов только в чемпионате Германии – почти половину всех мячей своей команды. К радости немецкого клуба, на трансфере Модеста удалось нехило навариться – покупателем форварда оказался китайский «Тяньцзинь», который выложил за футболиста 31 миллион евро. Хотя, разумеется, на результативности «Кельна» эта потеря сказалась самым прямым образом – об этом ниже.

Кроме того, команду покинул опытный защитник Невен Суботич. Серб в прошлом сезоне играл в «Кельне» на правах аренды, а летом вернулся в «Боруссию», где вновь оказался без практики. Ходят слухи, что Суботич в зимней паузе покинет Дортмунд и, вполне возможно, вновь воссоединится с «красно-белыми». Но волновать БАТЭ он уже не будет точно.

Самая свежая потеря случилась буквально пару недель назад. Латвийский форвард Артем Руднев попросил клуб расторгнуть с ним контракт, после чего завершил карьеру – в 29 лет. Свое решение футболист объясняет причинами личного характера. Более подробной информации пока нет.

По сути, деньги, вырученные после продажи Модеста, «Кельн» уже растратил. 15 миллионов клуб отдал «Майнцу» за колумбийца Джона Кордобу (он, по идее, и должен был заменить француза), по 6 миллионов улетело на счета испанского «Спортинга» и «Вольфсбурга» – за центрального защитника Хорхе Мере и левого защитника Яннеса Хорна. Из всей этой троицы в основе заиграл лишь Кордоба – но и тот получил травму. Впрочем, и до нее у Джона дела не особо ладились – на его счету был гол в ворота «Арсенала» и 0 мячей в 7 матчах бундеслиги.

Уже после травмы колумбийца «Кельн» подписал контракт со свободным агентом Клаудио Писарро – тем самым, который в 2000-х неплохо выступал за «Баварию» и «Вердер». Но опять же: нас это подписание не особо волнует. Писарро имеет право выступать только в чемпионате Германии – на Лигу Европы перуанец не заявлен.

«Кельн» провалил начало чемпионата

В прошлом сезоне тренера «козлов» Петера Штегера называли гением. Австриец привел команду без суперзвезд к пятому месту в чемпионате и завоевал путевку в Лигу Европы, хотя еще несколько лет назад вытаскивал клуб из второй бундеслиги.

Однако в этом сезоне все сломалось. В чемпионате у «Кельна» дела идут хуже некуда – команда замыкает таблицу Бундеслиги. «Козлы» меньше всех забивают (3 – столько же у «Вердера»), больше всех пропускают (18) и набрали всего одно очко в 8 матчах. Настоящая катастрофа – и отставание от спасительной 15-й строчки составляет уже 6 очков.

Причем невзгоды начались еще летом – во время предсезонки. «Кельн» прихлопнул австрийский ГАК (10:1), а потом угодил в ничейную колею со средними европейскими командами. Последнюю победу в официальном матче «козлы» одержали два месяца назад, разгромив 5:0 в Кубке страны «Лее» из Оберлиги Бремен (5 уровень немецкого футбола). После этого – сплошь разочарования.

В чемпионате страны «Кельн» проиграл как крепким «Боруссиям», так и более покладистому «Штутгарту». Единственное очко «козлы» заработали в матче с «Ганновером» (0:0).

Правда, стоит отметить, что одно поражение получилось с налетом скандальности. В середине сентября «красно-белые» в гостях были разгромлены дортмундской «Боруссией» (0:5). Однако уже постфактум результат матча мог быть аннулирован. По мнению «Кельна», судья Патрик Иттрих ошибся, засчитав второй мяч «Боруссии». До гола Сократиса Папастатопулоса был фол на вратаре Тимо Хорне. При этом арбитр дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот, но после видеоповтора засчитал гол. Представители «Кельна» планировали опротестовать результат, но не стали этого делать – лишь попросили местную федерацию футбола обратить внимание на судейство.

«Кельн» провалил начало Лиги Европы

Немцы пошумели в еврокубках только в одном плане – фанатском. Экзальтированные болельщики «Кельна» сначала едва не сорвали матч с «Арсеналом» на «Эмирейтс», а затем устроили пиро-шоу на домашней игре с «Црвеной Звездой» – так сказать, показали сербам, как надо зажигать.

У команды же дела не очень – два поражения и последнее место в группе.

Хотя у «Арсенала» даже получилось выиграть тайм – после 45 минут немцы вели 1:0, благодаря чудо-голу Кордобы. Однако в перерыве у «канониров» вышел Сеад Колашинац, который уже спустя три минуты сравнял счет. В итоге англичане одержали волевую победу (3:1).

В игре с «Црвеной Звездой» (0:1) «козлы» полностью владели преимуществом, но пропустили после первого же удара в створ. Кстати, за 90 минут в створ ворот Хорна сербы направили мяч лишь два раза.

У «Кельна» беда с травмами

Даже не беда, а катастрофа! Не поехала в Борисов главная звезда команды – 27-летний левый защитник сборной Германии Йонас Хектор. В этом сезоне он отыграл всего три матча в чемпионате и получил травму лодыжки, которая не позволит ему сыграть до конца группового этапа ЛЕ.

Идем дальше. Не сыграет в обоих матчах с БАТЭ колумбийский форвард Кордоба.

Обескровлены оба фланга полузащиты – на травме правый хавбек Кристиан Клеменс (тем не менее, вероятность его возвращения в строй к первому матчу с БАТЭ пока есть: в Беларусь он прилетел) и левый Марсель Риссе (травмировал мениск и, скорее всего, не сыграет в группе Лиги Европы). Давным-давно не играет из-за травмы колена юный датчанин Нартей. А еще, по неизвестным причинам, в Минске не высадились центральный защитник Жоау Кейруш и хавбек Тим Хандерверкер. Как видим, с флангами у Штегера полнейшая беда – возможно, на это и стоит сделать упор Александру Ермаковичу.

Представители «Кельна», похоже, сами сомневаются в успешном результате

Вице-президент «Кельна» Харальд Шумахер в открытую назвал фаворитом предстоящего матча чемпиона Беларуси. Возможно, пыль в глаза, но после вышеперечисленных фактов – очень вряд ли.

– Ваша команда имеет солидный опыт в Лиге чемпионов. Она является фаворитом, хотя многие немецкие болельщики, вероятно, этого не осознают. Но я верю, что в Лиге Европы «Кельну» нынче удастся переломить неблагоприятную тенденцию. Дома мы традиционно сильны, настрой будет потрясающим. Поэтому рискну предположить, что возьмем в двух поединках четыре очка, – сказал знаменитый экс-вратарь.

Игроки «Кельна» настроены более позитивно. К примеру, полузащитник «Кельна» Матиас Леманн надеется, что в Борисове команда прервет затянувшуюся черную полосу.

Что касается борисовской стороны, то у них боевой настрой. Ермакович желает победы, а Денис Поляков сравнивает соперника с раненым зверем. Интересно, каков он – раненый «козел»?

В «Кельн» не верят букмекеры

Рассчетливые конторы отдают минимальное предпочтение борисовскому клубу. Согласитесь: «белорусская команда фаворит в матче с немцами» – звучит фантастически. Но пока все действительно так. На победу БАТЭ букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,75, а на викторию «Кельна» – 2,86. Хотя борисовчане сейчас на таком ходу, что их победе, возможно, удивятся немногие.