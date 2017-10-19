Витебчанка: За неделю на клюкве зарабатываю почти две пенсии 5 19.10.2017, 10:46

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Белорусы преклонного возраста вынуждены трудиться, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем.

Многие белорусы продолжают трудиться даже после выхода на пенсию. По официальной информации, каждый четвертый пенсионер предпочитает работу вместо заслуженного отдыха. И виной тому в большинстве случаев не столько нежелание расставаться с любимым рабочим местом, сколько осознание перспективы того, что на одну пенсию прожить невозможно, пишет vkurier.by.

А те пенсионеры, с кем работодатель не продлил контракт, ищут другие пути дополнительного заработка. Например, занимаются сбором ягод и грибов на продажу. Оказывается, и на этом можно заработать, правда, нужно понимать, что эти деньги достаются нелегко. Сбор ягод, особенно клюквы на болотах, – это тяжкий труд.

«Этим летом в лесу было немало черники, и нам с мужем удалось благодаря этому заработать на современный двухкамерный холодильник, о котором я давно мечтала, – рассказала пенсионерка Наталья Ивановна (имя по просьбе героини изменено), в прошлом – сотрудница библиотеки. – А осень оказалась богатой на грибы.

Мы знаем хорошие места в лесу, потому за полдня вдвоем набирали по 5-6 ведер хороших грибов: лисичек или «белых». Оставалось самое главное: выгодно их продать. А это не так и просто.

Конкуренция на рынках большая, выгодное место приходилось занимать в 6 утра, когда покупатели начинали приходить только в половину восьмого. Зато, если повезет, к 11 часам уже можно распродаться».

Чтобы было проще, Наталья Ивановна договаривалась с подругой, которая тоже занималась сбором ягод, и они по очереди приходили к «Чкаловскому» к 6 часам утра, чтобы занять два места поближе к дороге. Сейчас с этим, по словам женщины, немного проще: продавцов клюквы не так много, как, например, черники летом, но и постоять приходится подольше.

«Хорошо, что в последние дни установилась неплохая погода: и по болоту лучше ходить, и на рынке стоять не так холодно, – рассказывает Наталья Ивановна. – Конечно, можно было бы сдавать ягоду в заготовительные конторы, но там дают меньше 3 рублей за килограмм, а на рынке можно продать десятилитровое ведро за 26-30 рублей, а если банками – то еще дороже».

Женщина говорит, что на рынке стоит только с излишками. А так у нее есть своя «клиентская база»: друзья, знакомые, бывшие коллеги по работе. Ягода хорошая, сарафанное радио работает исправно, потому заказов у семейной пары пенсионеров немало.

«На рынке ты не поставишь цену намного больше, чем у конкурентов: только врагов себе наживешь. И сильно не занизишь, чтобы быстрее распродаться. Другие продавцы сразу подойдут и будут ругаться. Потому в местах продаж стоимость ягод у всех примерно одинаковая», – говорит Наталья Ивановна.

За день Наталья с мужем собирают в среднем 25-30 литров, в хорошую погоду даже больше. Так за неделю получается почти 200 литров. А это, даже по самой низкой цене, – больше 500 рублей. Почти две пенсии получается!

Где они находят клюквенные места, Наталья Ивановна не уточняет. Говорит только, что это болота в Витебском районе. Они с мужем там промышляют уже не первый год.

«А что делать, если пенсии маленькие? У меня, например, 270 рублей, хотя и работала всю жизнь, правда, зарплата всегда была невысокой, оттого и пенсия такая, – вздыхает женщина. – А у нас внучка в этом году в столичный вуз на платное отделение поступила. Вот и решили мы с дедом ей помочь за учебу заплатить».