Для минчан ввели новые ставки налогов 19 19.10.2017, 10:22

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Фото: БелТА

«Депутаты» постарались обложить «самозанятых» по максимуму.

Вчера «депутаты» Минского городского совета определили ставки единого налога для физлиц, которые осуществляют некоторые коммерческие виды деятельности без регистрации индивидуальных предпринимателей. В перечень таких видов деятельности по указу № 337 были включены в том числе сдача жилья на сутки, работы по внутренней отделки помещений и услуги дизайнера интерьеров, сообщает realt.by.

Ставки единого налога для видов бизнеса, не требующих регистрации ИП, прописаны в 337-м указе Лукашенко, однако диапазон расценок там дан довольно широкий и окончательное решение о ставках единого налога остается за органами местного самоуправления — областными и Минским городским советом депутатов. Для Минска эти цифры предсказуемо оказались максимально высоки.

Если по указу бизнесмены-суточники, предоставляющие в аренду квартиры на сутки и иное жилье для краткосрочного проживания, должны уплачивать в бюджет Br52−145 в месяц за каждый объект недвижимости в Минске, Минском районе и областных центрах, то для столицы Минский городской «совет депутатов» определил ставку в пределах 116–145 рублей в зависимости от типа жилья.

Для дизайнеров интерьера, работающих в Минске, Минском районе и областных центрах, по указу единый налог составляет Br55-97, конкретно по Минску «депутаты» приняли решение о ежемесячном налогe в 97 рублей.

Налог на деятельность столичных отделочников тоже был оценен по-максимуму: им придется уплачивать в бюджет 109 рублей ежемесячно.

Такое решение принято на 25-й сессии Минского городского «совета депутатов». Белорусам, чья коммерческая деятельность подпадает под действие указа, достаточно написать заявление в местную налоговую инспекцию и ежемесячно уплачивать единый налог, не подавая декларацию о доходах.