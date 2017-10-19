Валерий Минец: Люди смеются над Лукашенко в телевизоре 10 19.10.2017, 10:59

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Валерий Минец

Белорусы жаждут лучшей жизни.

Об этом пресс-службе Белорусского Национального Конгресса заявил один из лидеров демократической оппозиции, представитель БНК в Лиде Валерий Минец.

— Какие зарплаты в вашем регионе? И как они изменились за последний год?

— Зарплаты в регионе в среднем составляют 200-500 рублей в месяц. При чем большая часть лидчан получает 300-400 рублей. В районе ситуация еще более сложная, на льнозаводе в д. Доржи, например, 200-250 рублей — это стандартный заработок для работников. На сельхозпредприятиях ситуация вообще критическая. Из-за задолженности перед энергетиками мастерские, где обслуживается техника, обесточены. Чтобы исправить ситуацию, механики подключают ток на несколько часов напрямую с ЛЭП, минуя счетчики, при этом кто-то из персонала дежурит, следит, чтобы не приехала какая-нибудь проверка. Такая практика почти повсеместно!

— Насколько легко найти работу в Лиде и Лидском районе?

— Сокращения на предприятиях продолжаются, за последние годы почти вдвое уменьшилась численность работающих на лидской «Лакокраске», мясокомбинат, далеко не самый худший в области, полностью прекратил свое существование. Частное предприятие «Каскад» фактически обанкрочено государством из-за неплатежей бюджетных организаций, из-за перекредитования окончательные ставки по кредитам превысили 100%! Директор предприятия Усс бьется за живучесть предприятия, но количество рабочих сократилось с 200 человек до 70. При этом на сайте «Бизлида» и в Центре занятости есть свободные места для работы! Как так? Очень просто. Руководителей предприятий заставляют подавать заявки, как будто им нужны работники. И люди ходят на собеседования месяцами, но безрезультатно, так как эти рабочие места фейковые. А чтобы утвердиться на работу в локомотивное депо, сначала работник договаривается на месте. Затем если кандидатура устраивает работодателя, то работник должен идти в Центр занятости, чтобы взять оттуда направление в депо, якобы Центр занятости нашел это рабочее место! Фейковое направление!

— Какие социально-экономические проблемы волнуют людей, ваших знакомых? Кого они винят в этих проблемах?

— Ситуация за год в целом явно ухудшилась. Безусловно, в первую очередь людей волнуют ежедневные бытовые вопросы. Львиная доля зарплат рядовых белорусов идет на питание. К тому же поборы в школах и садах, сбор денег на взятки чиновникам, чтобы устроить детей на более-менее достойную работу и так далее. Понятно, что в своем незавидном положении люди обвиняют власть. До последнего пьяницы уже дошло, что с экранов гостелевидения льется одна только ложь. Люди напрямую смеются, слыша какие-то цифры зарплат, которые звучат из телевизора. Рядовые лидчане и близко не видят эти «попиццот».

Значительная часть людей уезжает в Польшу или Россию на заработки, многие в Польшу едут с семьей с билетом в одну сторону. При этом политика мало интересует людей, так как для большинства политика — это персона Лукашенко, которая просто надоела всем за десятилетия лжи и обмана. Люди жаждут лучшей жизни.

Напомним, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0 против обнищания белорусского народа и беспредела в армии.