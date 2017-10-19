Правительство готовит загадочную «реформу» ЖКХ 19 19.10.2017, 11:21

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Цель «реформы» - обосновать новую стоимость коммунальных услуг.

В Беларуси подготовлен проект концепции «совершенствования и развития» жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, заявил 19 октября на открытии республиканского семинара по совершенствованию системы ЖКХ заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БелТА.

Также принято решение о целесообразности создания института по вопросам ЖКХ при Национальной академии наук. Подготовлен ряд проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование экономических, организационных и правовых основ функционирования отрасли. В их числе проекты закона о внесении изменений и дополнений в Жилищный кодекс, пяти указов, предусматривающих утверждение государственной программы «Чистая вода», ускоренную замену лифтов, тепловую реабилитацию жилых домов, передачу непрофильных активов специализированным организациям, расширение категорий граждан по предоставлению безналичных жилищных субсидий по заявительному принципу, а также трех постановлений Совета министров.

«С учетом обсуждений на семинаре проекты нормативных правовых актов будут доработаны и внесены на рассмотрение главе государства. С принятием концепции будет откорректирована существующая госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы и подготовлена новая госпрограмма на следующую пятилетку», — сказал Анатолий Калинин. Он призвал участников семинара вносить конструктивные предложения по повышению эффективности работы ЖКХ и напомнил, что в Минжилкомхозе с 18 октября работает прямая телефонная линия.

«Необходима реализация единой государственной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве как в центре, так и на местах. Преобразования в отрасли должны происходить взвешенно. Главная задача — обеспечить надлежащее качество, прозрачность и обоснованность формирования стоимости услуг», — подчеркнул Анатолий Калинин.

Напомним, что с 1 января белорусы, согласно замыслу правительства, будут оплачивать 100% коммунальных услуг, что приведет к их значительному подорожанию.