Лесники на Гродненщине почтили героев восстания Кастуся Калиновского 1 19.10.2017, 11:59

Недалеко от Гродно, в Зарубицком лесу, поставили крест в честь повстанцев 1863 года.

Это сделали лесники Индурского лесничества.

По словам Павла Лигера, работника указанного лесничества, в их лесах в свое время действовал повстанческий отряд под руководством Валерия Врублевского. Лигер рассказал «Радыё Свабода», что они планировали поставить крест на День лесного хозяйства, но немного опоздали.

«Дело в том, что Валерий Врублевский также имел отношение к лесному хозяйству, и его отряд здесь неподалеку действовал. У нас уже была давно эта идея, чтобы почтить Врублевского и его отряд повстанцев, который действовал в наших лесах. Они сражались за нашу независимость, и вот мы сумели почтить их память», - считает Павел Лигер.

Крест поставили на экологической тропе, рядом с местом, где когда-то посадили лес в честь Василя Быкова и установили там памятную доску.