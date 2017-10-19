Верховная Рада Украины проголосовала за медреформу 19.10.2017, 12:14

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Фото: rada.gov.ua

Новый закон гарантирует бесплатные медицинские услуги для граждан и иностранцев.

За принятие законопроекта "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" проголосовали 240 народных депутатов Украины.

Во время утреннего заседания Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине, сообщает gordonua.com.

"За" проголосовали 240 народных депутатов.

После голосования спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что у первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко и зампредседателя комитета по вопросам здравоохранения Ирины Сысоенко не сработали карточки для голосования. Они также поддерживают законопроект.

Проектом вводится понятие "программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

В рамках этой программы государство гарантирует гражданам страны, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением:

экстренной медицинской помощи;

первичной медицинской помощи;

вторичной (специализированной) медицинской помощи;

третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

паллиативной медицинской помощи;

медицинской реабилитации;

медицинской помощи детям до 16 лет;

медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Последних трех пунктов не было в изначальной версии законопроекта, которую подавали к первому чтению. Сначала в документе предлагалось ввести понятие "государственного гарантированного пакета", а не "программы государственных гарантий".

Согласно закону, расходы на программу медицинских гарантий утверждаются Верховной Радой Украины в государственном бюджете.

Во время голосования в зале присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.