Верховная Рада Украины проголосовала за медреформу
- 19.10.2017, 12:14
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Новый закон гарантирует бесплатные медицинские услуги для граждан и иностранцев.
За принятие законопроекта "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" проголосовали 240 народных депутатов Украины.
Во время утреннего заседания Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине, сообщает gordonua.com.
"За" проголосовали 240 народных депутатов.
После голосования спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что у первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко и зампредседателя комитета по вопросам здравоохранения Ирины Сысоенко не сработали карточки для голосования. Они также поддерживают законопроект.
Проектом вводится понятие "программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".
В рамках этой программы государство гарантирует гражданам страны, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением:
экстренной медицинской помощи;
первичной медицинской помощи;
вторичной (специализированной) медицинской помощи;
третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
паллиативной медицинской помощи;
медицинской реабилитации;
медицинской помощи детям до 16 лет;
медицинской помощи в связи с беременностью и родами.
Последних трех пунктов не было в изначальной версии законопроекта, которую подавали к первому чтению. Сначала в документе предлагалось ввести понятие "государственного гарантированного пакета", а не "программы государственных гарантий".
Согласно закону, расходы на программу медицинских гарантий утверждаются Верховной Радой Украины в государственном бюджете.
Во время голосования в зале присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года.