Ученые назвали лучший продукт для усиления мозговой деятельности 2 19.10.2017, 12:41

2,341

Эксперты провели ряд исследований среди школьников.

Ученые из английского университета Рединга рассказали, чем лучше кормить детей перед экзаменами, чтобы усилить работоспособность мозга.

Исследователи назвали чернику лучшим продуктом, способным улучшать мозговую деятельность на короткий промежуток времени. Как сообщает orthodox.od.ua, их доклад опубликовал журнал The Telegraph.

Ученые провели эксперимент среди учащихся школ. Им поставили задачу следить за монитором и нажимать на соответствующие стрелки, которые на нем появляются.

В результате оказалось, что дети, употреблявшие соки с содержанием черники перед тестом, справились с заданием на 10% лучше, чем остальные. О пользе черники экспертам по всему миру известно уже давно, однако впервые удалось доказать ее позитивное влияние на когнитивные способности.