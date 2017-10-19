Нефтелесокалий 1 Кирилл Нежданский, «Белгазета»

19.10.2017, 12:49

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Существует наивная вера, что ЕС ждет белорусских «крепких хозяйственников» с пыльным мешком картошки.

С тем, что европейский вектор белорусской внешней политики сильно недомонетизирован, соглашаются все. Ладно, не хотят давать кредитов. Но ведь и экспорт в страны ЕС мог бы быть больше. Наверняка мечтает об этом и правительство, 9 октября, накануне волнительного известия о приглашении президента в Брюссель, принявшее постановление N756 «О ежегодных целевых показателях экспорта товаров в ЕС на 2018-20гг.».

Документ читается с нарастающим умилением начиная с п.1: «Определить одним из показателей эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству РБ, облисполкомов и Мингорисполкома, других организаций ... выполнение целевых показателей экспорта товаров в ЕС». Это уже не экономика - это идеология. Не перегните, ребята, палку - на телеэфирах чиновники уже совершенно серьезно мотивируют необходимость точечной застройки или вырубки зеленых насаждений в столице потребностью не ударить лицом в грязь перед гостями из Европы. Ну, было же у вас уже такое с Россией - зацеловали в порыве интеграции до рвоты.

МИД ПРОСЛЕДИТ

Что еще интересного? Контролировать выполнение постановления, информировать о результатах, а также «осуществлять ежегодную корректировку показателей с учетом изменений состава стран ЕС, номенклатуры товаров, экспортируемых в ЕС, и создания в Беларуси новых экспортоориентированных производств», будет МИД. Можно было бы говорить о превращении его ведомства в эдакое Министерство внешней торговли, если бы не одно «но» - неизвестно, что получится из этой затеи на практике. А вдруг это просто перекладывание ответственности за экспорт в ЕС с мускулистых шей крепких хозяйственников на элегантные плечи дипломатов?

Маленький управленческий шедевр - п.4.1, вменяющий в обязанность госорганам и организациям обеспечить «закрепление лиц, ответственных за выполнение показателей, на уровне не ниже заместителя руководителя; определение специалистов в целях оперативного взаимодействия с МИД, загранучреждениями РБ в странах ЕС, белорусскими организациями-экспортерами». То есть нужны административный стрелочник чином повыше и рядовые решалы, курирующие взаимодействие между главным контролером в лице МИД и иными ведомствами.

Это еще одна каинова печать менеджмента по-белорусски - у любого управленца столько обязанностей в рамках экстренных постановлений, решений, поручений, что на прямые должностные уже не остается ни времени, ни сил.

В приложении до министерств и ведомств доводятся конкретные показатели роста экспорта. Смотрится очень красиво, как построение на школьной линейке: экспорт должен расти, расти, расти…

Справка «БелГазеты». Согласно приложению к постановлению N756, максимальные целевые показатели по наращиванию экспорта в ЕС доведены «Белнефтехиму» (с учетом организаций, не входящих в концерн): в 2018г. - $2,786 млрд., в 2019г. - $2,953 млрд., в 2020г. - $3,101 млрд. Для Минпрома эти показатели составляют соответственно $659 млн., $774 млн., $859 млн.; для «Беллесбумпрома» - $174 млн., $175 млн., $176 млн.; для Минлесхоза - $103 млн., $109 млн., $113 млн.; для ОАО «Белорусская калийная компания» - $156 млн., $165 млн., $173 млн. Из исполкомов наибольшие задания получены Витебским ($375 млн., $397 млн., $417 млн.) и Минским облисполкомами ($353 млн., $343 млн., $335 млн.), а также Мингорисполкомом - $241 млн., $245 млн., $248 млн. Итоговые показатели экспорта ЕС определяются документом в $5,586 млрд. в 2018г., $5,943 млрд. в 2019г., $6,244 млрд. в 2020г.

НА ТРОИХ НЕ ДЕЛИТСЯ

С какой стороны ни смотри, 40-50% победных индикаторов евроэкспорта все равно приходится на нефть и нефтепродукты. Это заставляет вернуться к заседанию президиума Совмина от 3 октября, на котором премьер-министр Андрей Кобяков подводил итоги внешней торговли за январь-июль. Мероприятие запомнилось очередным афоризмом премьера: не в РФ мы поставляем много, а в ЕС и иные страны - мало. С этим не поспоришь. Кобяков констатировал: в Европе белорусский экспорт «представлен в основном нефтью и нефтепродуктами, продукцией деревообработки, калийными удобрениями», в связи с чем встает задача «наращивания экспорта высокотехнологичной продукции». Если сличить это с приложением к постановлению N756, все становится на свои места: Совмин намерен разнообразить триаду нефть-лес-калий за счет обрабатывающей промышленности.

При этом картиной в целом правительство довольно: все ведомства и исполкомы общие показатели по экспорту выполнили. «Однако задача по наращиванию экспорта товаров на новые перспективные рынки в полном объеме не выполняется, не справляются с этим заданием Минстройархитектуры, Минпром, концерны «Белгоспищепром», «Беллесбумпром», «Беллегпром», Витебский, Брестский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком. Это свидетельство того, что принимаемых мер по наращиванию и диверсификации экспорта недостаточно», - добавил дегтя в отчетный мед премьер.

Справка «БелГазеты». По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров и услуг в июле-августе 2017г. сложился в сумме $45,338 млрд. (+18,6% к январю-августу 2016г.), экспорт составил $22,907 млрд. (+19,2%), импорт - $22,43 млрд. (+18%), положительное сальдо - $477 млн. Внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,8% и достиг $37,542 млрд.: экспорт до $18,067 млрд. (+20,9%), импорт до $19,475 млрд.(+20,7%), отрицательное сальдо составило $1,407 млрд. Внешнеторговый оборот услуг за январь-август оценивается в $7,795 млрд. (+9%), экспорт услуг - в $4,84 млрд. (+13,2%), импорт - в $2,955 млрд. (+2,6%), положительное сальдо сложилось в размере $1,885 млрд.

Не заладилось только с диверсификацией экспорта, что признали и Кобяков, и замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, констатировавший: «Пока у нас пропорция сохраняется 47% - на рынок ЕАЭС, чуть больше четверти - на рынок ЕС и чуть меньше четверти - в страны «дальней дуги». А ведь еще на стадии концептуальной проработки планов диверсификации звучали осторожные голоса, что экспорт - не яблоко, разрезать его с ходу на три равные части не получится, нужны время, ресурсы, грамотное стратегическое планирование и т.п.

Справка «БелГазеты». По данным, оглашенным на президиуме Совмина, в январе-июле 2017г. на долю ЕАЭС приходилось 47,8% белорусского экспорта (на РФ - 45,3 %), на ЕС - 26,5%, на остальные страны - 25,7%. При этом экспорт в Россию вырос на 24,4% и составил $7,2 млрд., экспорт в страны «дальней дуги» (Азия, Африка, Америка и Океания) - на 19,2%, до $1,8 млрд., экспорт в страны ЕС - на 15,2%, до $4,2 млрд. В абсолютных цифрах рост по направлениям составил $1,5 млрд. для России, $560 млн. для Европы и $230 млн. для «дальней дуги».

Именно на президиуме Кобяков распорядился составить до конца года перечни конкурентоспособных товаров и услуг для поставок на европейский рынок, а также активизировать усилия МИД как координатора. Из этого, похоже, и выросло постановление N756.

Нетрудно заметить, что по пресловутой «дальней дуге» экспортный недобор больше. По 14 государствам, за которыми закреплены должностные лица и руководители загранучреждений, планы вообще провалены. Можно предположить, что часть миллионных контрактов, о которых СМИ рапортуют после визитов Лукашенко в экзотические страны, сворачивается еще на стадии протокола о намерениях из-за нераспорядительности соответствующих ведомств и предприятий.

Иное дело Европа. Она ближе - логистические издержки меньше, культурный барьер ниже, потребитель платежеспособнее. Потому экспортно-диверсификационные недоимки проще покрывать за ее счет.

КУРКА, ЯЙКИ, МЛЕКО

Понятен хорошо аргументированный скепсис, которым встретили постановление N756 СМИ и экспертная среда: ну куда нам, сиволапым, у нас доля высокотехнологичного экспорта всего-то 3%! Это так. Более того, экономика ЕС на том и построена, что еврозона экспортирует товары с высокой долей добавленной стоимости, а импортирует - с низкой, в первую очередь сырье и полуфабрикаты. В качестве поставщика последних ей, конечно, интересны соседние страны, евроассоциированные и не очень, а также наши восточноевропейские соседи, вступившие в ЕС, но не в еврозону. Даже известная по новейшей истории товарная номенклатура - курка, яйки, млеко - ЕС сегодня не очень-то нужна. Отечественных поставщиков изделий с выраженной добавленной стоимостью в Европе часто обвиняют в демпинге, как БМЗ, и, вероятно, наращивание экспорта чревато ростом подобных обвинений. Европейцы - абсолютные чемпионы в построении нетарифных барьеров: там, где прошелся улыбчивый евробюрократ со свежей директивой Еврокомиссии (ЕК), крепкому хозяйственнику с постановлением N756 и пыльным мешком картошки делать обычно уже нечего.

Но в Беларуси еще жива вера, что ЕС из неких гуманитарных соображений одарит нас высочайшими технологиями за свои же кровные. «С ЕС сейчас надо не о торговле думать, а о выходе на новый технологический уровень. О таких вещах, как IT, 3D печать, электротранспорт, роботы», - советует экономист Леонид Заико. Модернизация - это, конечно, хорошо. Будем считать, что Брюссель уже снабдил румын роботами, обучил латышей таинству 3D-принтинга, пересадил болгар на электромобили. Про ИТ тоже не надо: ЕК жесточайше, на миллиарды, штрафует американских цифровых гигантов вроде Google, чтобы не проявляли тягу к монополизму, не уходили от налогов и были прозрачны для регулятора, но собственными мега-проектами в ИКТ Европа, увы, похвастать не может.

Так что приходится дистанцироваться от официозного казенного бодрячества. Будет трудно, как это уже не раз бывало и с портками «Беллегпрома», и с прутками БМЗ. Задача наращивания экспорта в ЕС и доли если не высокотехнологичной продукции, то хотя бы готовых изделий в нем, не из разряда легких. Даже если Лукашенко лично продаст сотню-другую тракторов или комбайнов, основа нашего товарообмена с Европой в ближайшие годы останется прежней: нефть, лес и калий.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»