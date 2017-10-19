В Польше чествуют капеллана «Солидарности» Ежи Попелушко 19.10.2017, 12:59

Ежи Попелушко

Ежи Попелушко был харизматичным священником, который первым отправился к бастующим на Варшавский металлургический завод.

33 года назад, 19 октября 1984 года, ксендз Ежи Попелушко был похищен спецслужбами Польской Народной Республики. Ему было 37 лет. Беатификация капеллана профсоюза «Солидарность», как мученик за веру, состоялась в 2010 году. Процесс его канонизации продолжается, сообщает radiopolsha.pl.

Ежи Попелушко был харизматичным священником, который первым отправился к бастующим на Варшавский металлургический завод в 1981 году. Впоследствии он был связан с рабочими и профсоюзом «Солидарность», который находился в оппозиции коммунистическому режиму в Польше.

В его проповедях смешивались духовные наставления с политическими посланиями, критика коммунистической системы и побуждение людей к протестному поведению. Проповеди ксендза Попелушко регулярно транслировались по радио «Свобода» и поэтому он стал известен по всей Польше своей бескомпромиссной позицией к режиму ПНР.

Служба безопасности МВД Польской Народной Республики неоднократно пыталась заставить его замолчать или запугать. 19 октября 1984 года отец Ежи Попелушко был схвачен по дороге из Быдгощи в Варшаву и зверски убит. Исчезновение ксендза спровоцировало массовые антиправительственные выступления по всей стране. Его тело было найдено в Висле 30 октября. 3 ноября состоялись похороны.

В Польше продолжаются дискуссии на тему того, кто выступил инициатором убийства ксендза Попелушко.

Памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине смерти Ежи Попелушко.

Фото: PAP/Tytus Żmijewski

Томаш Висьцицкий – историк и юрист, соавтор книги Евы Чакчковской «Вера, надежда, любовь. Биография блаженного» - убежден, что капеллан «Солидарности» был убит сотрудниками Службы безопасности, осужденными в торуньском процессе. По его словам, ксендз стал жертвой закулисных игр властей в Варшаве, а, возможно, и в Москве.

«Большинство людей, связанных с убийством, тех, о которых мы знаем, имело контакты с Москвой, часто ее посещало», - сказал он.

Во время своей последней мессы в Быдгощи Попелушко произнес такие слова: «Будем молиться, чтобы мы были свободными от испуга, страха, но прежде всего от стремления к возмездию».

В 1997 году Римская католическая церковь начала процесс беатификации и в 2008 году он получил статус Слуги Божьего. 19 декабря 2009 года Папа Бенедикт XVI подписал декрет о признании его мучеником. 6 июня 2010 года в Варшаве на площади Пилсудского состоялась церемония беатификации Ежи Попелушко. В 2009 году Попелушко посмертно наградили Орденом Белого Орла.

В сентябре 2014 года начался процесс канонизации покровителя и капеллана «Солидарности».

Центральные памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине смерти Ежи Попелушко, состоятся в четверг в церкви Св. Станислава Костки в Варшаве. После заупокойной мессы запланирована церемония возложения венков у могилы блаженного.

Перед этим запланирован памятный концерт Варшавского филармонического оркестра.