Белоруска отказалась от чешского гранта и красного диплома в пользу киберспорта 19.10.2017, 13:08

С шести лет Евгения Пасеко мечтала стать психологом, но променяла все на карьеру в киберспорте.

League of Legends, наверное, самая популярная игра в мире. Но не в СНГ, где балом правит Dota 2. О девушках в киберспорте, потере речи из-за микроинсульта и работе продюсера onliner.by рассказала белоруска Евгения Пасеко из киберспортивной студии League of Legends. С шести лет она мечтала стать психологом, но променяла красный диплом и чешский грант на карьеру в киберспорте.

Женя говорит, что через всю школу пронесла желание стать психологом. Поступила на соответствующий факультет БГУ, успешно отучилась, была лучшей на курсе, из рук ректора получила свой красный диплом. Но жизнь сложилась так, что киберспорт ей оказался куда ближе. А началось все со Starcraft.

— Я его очень люблю, до сих пор смотрю, но абсолютно не умею играть. Я достаточно хороша в макро-, но за микроменеджментом следить не успеваю.

Девушка следила за профессиональной сценой через SС2TV, где нашла любимого комментатора — Olsior’a. Однажды он комментировал турнир по League of Legends, после чего Женя и сама заинтересовалась этой дисциплиной.

— Мне было очень страшно играть ранкеды, я боялась упасть в бронзу, из которой не выберусь. Хоть играю в LoL с 2012 года, но только полгода назад наконец решилась играть в ранговые игры.

Строчка в резюме, за которую стыдно

Студенту, получающему психологическое образование, довольно сложно найти подработку на 2—3 курсе.

— Обеспечивать себя хотелось лично. Когда вопрос с деньгами встал остро, мне стало очень неловко и бывший парень посоветовал начать писать статьи по фрилансу. В школе я как раз зарабатывала на сочинениях для одноклассников, поэтому решила попробовать.

Как это выглядело? Редактор дает задание: напиши письмо от читателя, а потом ответь на него. И ты такой: «Привет, редакция. Мне 13 лет и меня бросил парень». Вроде бы и деньги, а в голове пульсирует мысль: «Господи, на что я трачу свою жизнь». В какой-то момент эту строчку из резюме я удалила.

Парень предложил перепрофилироваться с тематики женских журналов на киберспортивную. Все-таки в LoL к тому времени я уже разбиралась достаточно хорошо, смотрела много турниров, а в СНГ его освещение было крайне слабо развито. Даже сейчас на популярных киберспортивных ресурсах проскакивают статьи, где Dota могут назвать модификацией к World of Warcraft.

Психология или киберспорт?

По большей части Женя писала для себя, посещала турниры, привлекала фотографов, вместе с подругой создала паблик в соцсети «ВКонтакте», где сосредоточилась на новостях из мира LoL. На таких выездных турнирах познакомилась с комментатором Михаилом Olsior Зверевым. Он заметил ее работу и позже пригласил в киберспортивное подразделение Riot Games в Москве, которое только-только начинало свою работу и собирало команду. Последний курс. Настало время определиться: киберспорт или психология?

— У меня тогда был период моральных терзаний: «Я же училась 12 лет! Куда мне теперь все это?» Был ли сложным выбор? В этот же момент я получила грант на обучение в магистратуре в Чехии. Я готовилась к этому, за год выучила чешский!

Грант и предложение из Riot… Этот выбор стал для меня самым тяжелым за всю жизнь. Я три дня сидела и раздумывала, что мне делать: вот цель половины моей жизни, а вот вещи, которые мне интересны и где я могу реализоваться, но они никак не связаны со всем, что я делала до этого. И я рискнула.

— Почему же отказалась от психологии?

— Это такая вещь, к которой я всегда успею вернуться. Жизненный опыт там скорее в плюс. Моя мама права, когда говорит, что не пойдет на прием к 21-летней девушке-психологу. Терапия — это всегда очень больно, люди боятся видеть свои проблемы, боятся признать себя негодяями. Сложно это признать, когда тебе 58, а говорит об этом 20-летняя свиристелка. Даже если понимаешь, что она права, ты просто будешь не готов переступить через себя.

Мой возраст на данном этапе играет в минус. Если я пойму, что киберспорт не мое, то всегда смогу вернуться в психологию — там все не так динамично меняется, как в этой молодой сфере. С каждым месяцем порог входа в киберспорт повышается, растут требования для тех, кто хочет попасть в топ, на что-то влиять и реализовываться.

Штатные обязанности

— Чем занимается продюсер видеоконтента «Континентальной лиги»?

— С Riot я работаю уже почти три года. Пока не надоело, потому что не задерживаюсь долго в одном амплуа: писала статьи, вела стол аналитики. Теперь общаюсь в кадре с командами и игроками, являюсь продюсером всего видеоконтента: от построения концепта до конечного ролика.

Конечно, сперва было страшно, ведь я никогда этому не училась, у меня не было соответствующей технической базы. Я работаю с режиссерами и вижу, что в некоторых моментах они понимают и знают больше, чем я. Но я вижу, как лучше подать контент в рамках игры и киберспорта, тогда как режиссеры не всегда понимают эту тематику.

Сперва мы обсуждаем с режиссером и начальником 45 идей, пока не сходимся на одной. Затем я пишу сценарий, режиссер делает раскадровку, я расспрашиваю игроков, мы собираем материал вместе, вносим правки, накладываем графику. По итогу получаются тематические, аналитические, фановые шоу, постматчевые интервью, выпуски новостей и т. д. Пока межсезонье, я перешла обратно в контент-отдел, пишу статьи, монтирую лучшие моменты матчей, составляю статистику, готовлю субтитры для зарубежных видео.

День сурка как причина микроинсульта

— Не задумывалась о том, что будет, если придется уйти из киберспорта?

— Не исключаю, что года через два на нынешней работе я заскучаю, перепробую все, до чего смогу дотянуться. Или меня вытеснят более профессиональные люди. Может, вернусь к психологии или найду новую сферу, где пригодится мой опыт. У меня много друзей, которые работают рекрутерами, «эйчарами», в поликлиниках.

Я бы не смогла выжить в таком дне сурка с девяти до шести. Работала полгода рекрутером и за это время схватила себе четвертую степень эмоционального выгорания. Это когда ты реально заболеваешь от того, что не хочешь работать. К сожалению, это довело меня до микроинсульта в 21 год. Конечно, это не главная причина, но она ускорила весь этот процесс.

У меня отнялась вся правая половина тела, я не могла разговаривать, было страшно. Я понимала, что со мной не все в порядке, чувствовала себя нормально, но не могла сказать об этом, успокоить родных. Рука и нога восстановились достаточно быстро, начала ходить и двигаться, но речь не возвращалась. Я не могла делать все, что делала до этого. Я же психолог, и моя работа в том, чтобы говорить с людьми… Вот это было действительно страшно.

После этого я поняла, что рекрутер — это не мое. Уволилась. Есть много вещей, к которым я бы вернулась в своей жизни в случае чего. Даже готова снова писать для женских журналов, работать официанткой. Но в рекрутинг — никогда. Слишком много людей проходит через тебя.

Девушек мало, но они не уступают мужчинам

— Почему в киберспорте так мало девушек?

— Кто бы что ни говорил, но это мужская индустрия. Я обычно избегаю рассуждений на тему сексизма в киберспорте, потому что всегда найдется мужчина, который повесит на меня ярлык феминистки.

В киберспорте вообще девушек немного. Играет их достаточно, в LoL их даже больше, чем в любой другой киберспортивной дисциплине. Но процент конвертации в профессиональную деятельность везде мал. Ведь людей, которые интересуются киберспортом, хорошо если 10% от общего числа игроков.

— Есть ли у тебя примеры успешной реализации девушек в киберспорте?

— У меня есть подруга в Москве, которая является менеджером киберспортивной команды. Но от многих игроков я слышала, что женщина-менеджер — это однозначное «нет». Почему? Потому что. Несмотря на то, что она один из лучших менеджеров в СНГ. Но при этом она женщина. И это проблема в первую очередь для нее.

— Можешь ли отметить соотечественников, которые заметны на про-сцене?

— Ярослав N1ghtEnd Клочко является менеджером состава Natus Vincere по LoL. Он сейчас занимается формированием нового состава после дизбанда по итогам сезона.

Алексей Sharkz Таранда — один из лучших тренеров в СНГ. Он работал с Vega Squadron и Gambit eSports, а также с европейской командой G2 eSports, которая является самой успешной организацией в Европе.

— Ну и стандартный вопрос. Где комьюнити лучше: в Dota 2 или LoL?

— Смотря по какому критерию оценивать, ведь все очень субъективно. В LoL тоже найдутся игроки, которые готовы разбить клавиатуру, монитор. Все мы люди. Но в отличие от Dota, здесь нет голосового чата и ты не узнаешь, что кто-то где-то там орет.

От своего знакомого я никогда не слышала мата, пока не понаблюдала за его игрой. Объем обсценной лексики, которую он применяет, бесконечен. Для меня это был искренний шок.

Но это были только его эмоции, которые не выливались на тим-мейтов. Чат отключается, голосового нет, да и система жалоб работает отменно. И даже профессионального игрока в LoL довольно легко отстраняют от матчей за неспортивное поведение в чате.