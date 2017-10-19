Стали известны новые подробности о начальниках Александра Коржича из Печей 34 19.10.2017, 13:55

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Родственники задержанных и уволенных военных рассказали свои версии.

После гибели солдата в Печах пять должностных лиц уволены из рядов Вооруженных сил, двое отстранены от работы, задержаны 10 человек.

Портал tut.by собрал информацию о тех, кого связывают с делом Александра Коржича.

Пятеро уволены, двое отстранены.

«Ухожу по возрасту»

18 октября Министерство обороны сообщило, что пять должностных лиц 72-го Объединенного учебного центра (в народе именно этот центр называют Печами) уволены из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего. Еще двое отстранены от должности.

По решению Минобороны был уволен командир воинской части 43064 Александр Чернов. Именно он возглавлял 3-ю гвардейскую школу подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го ОУЦ, где служил Коржич.

Изначально подполковника отстранили от должности с формулировкой «за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка». Об этом сообщили 14 октября, на следующий день после новостей: дело находится на личном контроле у Лукашенко, а среди версий рассматривают в том числе убийство. Через три дня добавили: подполковник уволен.

«Александр Чернов инструктирует танкистов по мерам безопасности». Фото: Николай Макаревич, «Ваяр»

Связаться с Черновым корреспондентам не удалось. Хотя вчера, после сообщения об отставках, он еще был в части.

«Командиры и начальники должны отвечать за подчиненных. Не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы, в мирное время», — заявил после кадровых решений министр обороны Андрей Равков.

Покинул Вооруженные силы и первый замначальника 3-й гвардейской школы, он же начальник штаба. Эту должность занимал Руслан Вафин, о нем известно мало.

Среди уволенных указан командир учебной танковой роты. Коржич служил в 3-й танковой, имя командира не известно.

На командира учебной роты (23-летнего старшего лейтенанта, по данным СК) завели уголовное дело по статье «Бездействие должностного лица»: якобы он со своим заместителем знали «о совершении прапорщиком преступления в отношении Александра Коржича [забрал банковскую карточку у рядового]». Но ничего не делали, только создавали видимость благополучия в подразделении перед вышестоящим командованием. А после выписки Коржича из медроты (с того дня он и пропал) командир роты не интересовался местом фактического нахождения рядового.

Службу прекратил и старшина учебной роты. В отношении прапорщика возбудили уголовное дело о мошенничестве, когда выяснили: он расплачивался картой Коржича в кафе и магазинах Борисова, причем без ведома владельца. Так, с июля по сентябрь были похищены не менее 150 рублей, говорили в СК. Скорее всего, речь идет об Артуре Вирбале.

Уволен также старшина медицинской роты. Эту должность покинет Сергей Буткевич. По данным следствия, 26 сентября рядового Коржича выписали оттуда и проводили в медпункт. А через неделю парня нашли повешенным в подвале медицинской роты.

По словам самого Буткевича, он уходит из Вооруженных сил вовсе не из-за скандала с Коржичем.

— Да, уже не работаю почти. Но я не по этой причине ухожу, а по возрасту — мне уже 45. С прошлой пятницы нахожусь на военно-врачебной комиссии в Минске, — рассказал TUT.BY старший прапорщик.

— Так ведь Минобороны сообщает, что в связи с «непринятием мер…»?

— Нет-нет. Это неверно.

— Так может, речь о другом сотруднике медицинской роты и допущена ошибка?

— Мне все равно, кто что написал. Пусть так говорят. Но просто вышло мое время: 23 октября заканчивается контракт и все. Если бы возраст позволял, продолжил службу…

По словам Буткевича, он сам решил увольняться и никаких претензий руководство части или следователи ему не предъявляли.

Покинул свою должность, но не уволен начальник штаба — первый замначальника 72-го Объединенного учебного центра Вячеслав Щербин. Увы, на сайте ведомства не отыскать послужного списка руководителей ОУЦ, только имена и фото.

А между тем, несколько лет (как минимум в 2014-2015 годах) Вячеслав Щербин возглавлял ту самую 3-ю гвардейскую школу ОУЦ, которая сейчас в центре скандала.

Вячеслав Щербин (слева), снимок 2015 года. Фото: Николай Макаревич, «Ваяр»

До того, в 2013-м, Щербин руководил другой, 320-й школой ОУЦ в Печах, где готовят специалистов мотострелковых и разведывательных войск, подразделений инженерных войск и др. Тогда же указом президента его наградили медалью «За отличие в воинской службе».

Временно отстранен от должности начальник медицинской службы 72-го ОУЦ, таковым до недавнего времени был подполковник Вадим Сологуб.

«Эту должность уже не занимаю. [С какого дня] уточняйте в отделе кадров. И не буду это комментировать. Пока еще ношу погоны и не имею на это права. Для такого есть идеологические работники», — заявил военнослужащий.

Напомним, после выписки из медроты 26 сентября Коржича проводили в медпункт № 1. На этом его следы оборвались, а через неделю нашли тело.

«У него душа нараспашку»

СК сообщил, что в числе подозреваемых два офицера и старшина роты. Они заключены под стражу. Обвинение им не предъявлено.

Возле военной части в Печах расположены четыре общежития. В одном из них действительно задержали двух жильцов — прапорщика Артура Вирбала и Павла Суковенко. В 2016 году в издании «Белорусская военная газета. Во славу Родины» о Павле Суковенко писали как о «молодом перспективном командире учебной танковой роты». Имя этого молодого человека появлялось на страницах газеты и в 2017 году.

Павел Суковенко в общежитии в военном городке в Печах живет вместе с женой. Давать комментарии журналисту она не стала, но заметила, что ее муж «не виноват, и она надеется, что его скоро отпустят».

Прапорщика Артура Вирбала подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 209 «Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Напомним, после гибели Александра Коржича близкие солдата рассказали, что прапорщик (его имени они не называли) забрал банковскую карточку солдата и расплачивался за свои покупки.

— В пятницу вечером, 13 октября, мужу позвонил следователь, сказал о задержании Артура и попросил приехать в Минск на допрос к 11.00. Мужа допросили, он там был больше двух часов и вернулся домой, — говорит вторая жена отца прапорщика.

Артуру Вирбалу 24 года, женат, до армии вместе с мамой парень жил в деревне Богино Браславского района. Закончил лесной техникум и пошел служить в армию.

Прапорщику Артуру Вирбалу 24 года

— Он так радовался, так летел туда, вы бы только знали. Армия — это его стихия. Когда получил прапорщика, от радости играл на гитаре. Он же музыкальную школу закончил, играл на баяне. Я еще ему сказала, чтоб никого там не наказывал, сам же был молодым, — рассказывает Ядвига Францевна, бабушка задержанного прапорщика.

По ее словам, если сразу Артур собирался связать свою жизнь с армией, то во время последнего отпуска говорил: возвращается в Печи неохотно. Женщина не верит, что внук мог забрать деньги у другого солдата.

— У Артура душа нараспашку, сам с себя все снимет, отдаст последнее.

В мае 2016 года «Белорусская военная газета» писала про Артура Вирбала как про героя, который «проявляет поистине отцовскую заботу».

«В 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре работе по постановке в строй нового пополнения уделяют первостепенное внимание. Традиционно „ставить на крыло“ вчерашних школьников и студентов доверяют наиболее опытным офицерам, прапорщикам и сержантам, умеющим привить новичкам интерес к службе, дать им дружеский совет, окружить заботой и вниманием. Один из них — старшина нового пополнения гвардии прапорщик Артур Вирбал. Работать с новобранцами командование 3‑й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений доверяет ему уже не первый год.

— О таком старшине каждый командир подразделения мечтает, — так, ничуть не преувеличивая, отозвался об Артуре Леонидовиче начальник школы гвардии майор Александр Чернов.

Уголовные дела в отношении 7 сержантов. «Спокойный, не мог кого-то бить»

Также, по данным СК, возбуждены дела в отношении семи сержантов. Они задержаны, обвинение им также пока не предъявлено.

Действия двоих подозреваемых подпадают под ч. 3 ст. 443 «Нарушение уставных правил, совершенные с применением оружия либо повлекшие тяжкие последствия». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

— Пять сержантов задержаны 13 и 14 октября по подозрению в применении физического насилия в отношении подчиненных курсантов и систематическом получении от них сигарет и продуктов питания. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти», — сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Если их вина будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

О том, что задержан 21-летний сержант Егор Скуратович из Мозыря, его близкий друг узнал от знакомого и из новостей. Парень не знает, в чем именно подозревают Скуратовича.

— Егор хотел служить в армии, закончил Мозырский лицей геологии. В ноябре прошлого года был призван на службу, в мае 2018 года должен был вернуться домой, — рассказывает TUT.BY близкий друг задержанного сержанта, который попросил не указывать его имени. — Сразу Егор хотел остаться в армии по контракту, потом передумал, что-то не нравилось, было тяжело, однажды сказал: «Лучше туда не попадать». Лично я спрашивал, бьют ли его там, ответил, что дедовщины нет, просто тяжело физически. Знаю Егора много лет, не могу поверить, что он совершил преступление. Не исключаю, он мог заставить что-то делать физически, ну отжиматься там ночью, но точно не бил и не издевался. Егор никогда не участвовал в разборках и драках, — уверяет его близкий друг.

По информации TUT.BY, еще один задержанный сержант — Константин Дроздов. Ему 21 год. Парень родился в Чаусском районе, после 9-го класса поступил в Могилев и учился на хореографа. Работал диджеем. По словам его родных, Константина призвали в армию в мае 2016 года.

— В армии проблем не было, чтобы он кого-то ударил или бил, впервые слышу. Он у нас очень хороший, никогда не дрался. Мы очень переживаем и уверена, что он невиновен, показания против него — это все неправда, он спокойный и не мог кого-то бить, — заметила собеседница.

Журналисты также предполагают, что задержали сержанта Евгения Барановского. По информации собеседников «Еврорадио», «Барановский — косячный, но безобидный и вполне адекватный». При этом, по словам еще одного источника издания, он якобы наладил в части «торговлю» телефонами. Смартфоны срочникам не положены, но за плату — от 20 до 40 рублей — сержант мог разрешить пользоваться своим мобильным.