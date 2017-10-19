закрыть
19 октября 2017, четверг, 17:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Нидерландах открыли первый мост, напечатанный на 3D-принтере

1
  • 19.10.2017, 13:59
  • 2,485

Конструкция длиной около восьми метров предназначена для велосипедистов и была построена за 3 месяца.

Около голландского города Гемерт официально открыли мост, напечатанный на 3D-принтере. Конструкция длиной около восьми метров предназначена для велосипедистов и была построена всего за 3 месяца, пишет onliner.by.

По словам Тео Салета из Технологического университета Эйндховена, мост не очень большой, но способ его производства делает его уникальным. Использование печати на 3D-принтере позволит экономить бетон в сравнении с традиционными технологиями строительства.

«3D-печать не требует опалубки, что приводит к существенному уменьшению отходов и меньшему количеству сырья. Данная технология также оказывает положительное влияние на объем выбросов CO2 в атмосферу», — заявил Маринус Шиммел, глава компании BAM Infra, занимавшейся строительством моста.

Хотя объект, соединяющий два берега небольшого ручья, предназначен для использования велосипедистами, авторы проекта утверждают, что он способен выдержать нагрузки до 2 тонн. Всего при печати принтер уложил 800 слоев бетона.


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну