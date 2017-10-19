В Нидерландах открыли первый мост, напечатанный на 3D-принтере 1 19.10.2017, 13:59

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Конструкция длиной около восьми метров предназначена для велосипедистов и была построена за 3 месяца.

Около голландского города Гемерт официально открыли мост, напечатанный на 3D-принтере. Конструкция длиной около восьми метров предназначена для велосипедистов и была построена всего за 3 месяца, пишет onliner.by.

По словам Тео Салета из Технологического университета Эйндховена, мост не очень большой, но способ его производства делает его уникальным. Использование печати на 3D-принтере позволит экономить бетон в сравнении с традиционными технологиями строительства.

«3D-печать не требует опалубки, что приводит к существенному уменьшению отходов и меньшему количеству сырья. Данная технология также оказывает положительное влияние на объем выбросов CO2 в атмосферу», — заявил Маринус Шиммел, глава компании BAM Infra, занимавшейся строительством моста.

Хотя объект, соединяющий два берега небольшого ручья, предназначен для использования велосипедистами, авторы проекта утверждают, что он способен выдержать нагрузки до 2 тонн. Всего при печати принтер уложил 800 слоев бетона.