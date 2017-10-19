Что ждет Меркель на саммите ЕС? 19.10.2017, 14:24

1,020

Ангела Меркель

Фото: imago

Канцлер Германии намерена выработать согласованную стратегию ЕС относительно Турции и российского газа.

В четверг, 19 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) едет в Брюссель на очередной саммит Европейского Союза, который продлится до пятницы, сообщает dw.com.

При этом новое правительство в Германии пока не сформировано - и сроки его появления еще не ясны. Накануне Меркель провела первые зондирующие переговоры с возможными партнерами по новой правительственной коалиции. Сначала она встречалась с либералами из Свободной демократической партии (СвДП), потом с представителями партии "Союз-90"/"зеленые".

Дальше либералам и "зеленым" придется зондировать друг друга без Меркель, поскольку канцлер отправляется в Брюссель. Что ждет ее там? И каковы ее цели?

Канцлер по-прежнему при полномочиях

Ангела Меркель остается во главе действующего немецкого правительства последние дни.

Формально ее собственные полномочия и полномочия других членов кабинета министров закончатся 24 октября, когда избранный месяц назад новый состав бундестага соберется в Берлине на свое первое учредительное заседание. Далее - вплоть до формирования новой правящей коалиции - правительство Меркель будет считаться исполняющим обязанности с несколько ограниченными возможностями.

Это обстоятельство, однако, не смущает ни ее, ни брюссельских дипломатов.

Саммиты ЕС, сказал в Берлине корреспонденту DW высокопоставленный представитель Еврокомиссии, почти всегда проходят в ситуации, когда в одной из стран-членов ЕС только что состоялись выборы, и новое правительство еще не сформировано, в Голландии, вон, этот процесс занял целых семь месяцев.

Но вес Германии в Евросоюзе, разумеется, иной, чем у Голландии, поэтому, добавил он, "мы все очень надеемся, что Германия как можно скорее получит новое правительство". В этом заинтересованы все в ЕС и, в первую очередь, страны еврогруппы, лидеры которых собираются принять несколько важных решений на встрече в декабре. С канцлером, только исполняющим обязанности, сделать это будет труднее.

Берлин, Анкара и ЕС

Обширна повестка дня и предстоящего в эти четверг и пятницу саммита ЕС. В ней - снова проблема беженцев, интеграция в сфере оборонной политики, дигитализация Евросоюза, налогообложение, проблемы мировой политики, Северная Корея и Иран, Brexit, отношения с Турцией, с которой, будь на то воля Берлина, надо было бы официально прекратить пока только приостановленные переговоры о вступлении в ЕС.

Отношения Берлина с Анкарой хуже некуда, и еще в ходе предвыборной кампании Ангела Меркель пообещала убедить партнеров по ЕС в необходимости прекратить эти переговоры. При всем авторитете, который немецкий канцлер имеет в Евросоюзе, партнеры к ее предложению отнеслись прохладно.

Во-первых, потому, что такой демарш Брюсселя поставил бы под угрозу миграционный пакт ЕС - Турция, который все-таки снижает для европейцев бремя беженцев. А, во-вторых, как подчеркнул брюссельский чиновник, "при всей нашей озабоченности внутриполитическим развитием в Турции следует учитывать региональный масштаб и значение этой страны, в частности, для поиска урегулирования конфликта в Сирии".

В поиске новой "турецкой" стратегии Евросоюза

Для формального прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС требуется единогласное решение всех стран Евросоюза. Понимая, что позицию Германии все ее партнеры не поддержат, Ангела Меркель решила вообще не поднимать на саммите вопрос о переговорах с Анкарой.

"Канцлер обсудит с коллегами в Брюсселе, как строить в дальнейшем отношения ЕС с Турцией, и ожидает плодотворной дискуссии о выработке общей стратегии на этот счет", - пояснил на брифинге в Берлине внешнеполитический советник канцлера. По его оценке, все лидеры ЕС согласны с тем, что менять стратегию отношений с Турцией надо.

Берлин ратует, в частности, за сокращение финансовой помощи, которую Турции - как кандидату в члены ЕС - Брюссель продолжает оказывать. Всего в бюджете Евросоюза на эти цели в период с 2014 до 2020 года выделены 4,45 миллиарда евро. Пока, правда, перечислены только 260 миллионов. Причем, пояснил представитель брюссельской Еврокомиссии, "мы стараемся направлять эти средства на цели, служащие укреплению гражданского общества в Турции".

Многие в Германии полагают, что и этих сумм Турция не заслуживает, но свести на нет предусмотренную правилами ЕС финансовую помощь странам, имеющим статус кандидата на вступление, советники канцлера считают невозможным. "Да и есть ведь в Турции группы гражданского общества, - говорят в ведомстве федерального канцлера, - которых имеет смысл поддерживать".

Канцлер и "Северный поток - 2

Еще одна спорная в ЕС тема - предстоящее начало прокладки второй очереди газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Еврокомиссия негативно относится к проекту "Северный поток - 2" и хотела бы участвовать в переговорах с Россией об условиях эксплуатации будущего газопровода. Юристы самого Евросоюза недавно пришли к заключению, что у Брюсселя нет на это правовых оснований, но критики дальнейшего повышения европейской зависимости от российского газа не сдаются.

"Наше предложение предоставить Еврокомиссии мандат на ведение переговоров с Россией остается в силе, - сказал корреспонденту DW чиновник из Брюсселя. - Мы по-прежнему считаем, что оно не противоречит энергетическому законодательству ЕС, а Жан-Клод Юнкер теперь, что называется, вернул мяч на половину поля членов ЕС, которым предстоит решить, давать нам мандат на ведение переговоров или нет". Вполне возможно, добавил он, что и на предстоящем саммите развернутся дебаты на эту тему.

Но Германия, в отличие от большинства партнеров по ЕС не разделяющая опасения Польши и стран Балтии, останется, судя по всему, при своем мнении. "Мы считаем, что для мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией нет ни необходимости, ни правовой базы", - заявил корреспонденту DW советник канцлера.