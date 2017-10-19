Мадрид объявил, что лишит Каталонию всякой автономии 19.10.2017, 14:57

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Истек срок ультиматума, объявленный правительству провинции.

Правительство Испании собирается лишить всякой автономии Каталонию и в ближайшее время возьмет регион под свой контроль, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Мадрида (перевод – newsru.com).

По данным Reuters, правительство Испании может инициировать процесс приостановки политической автономии по Конституции уже в субботу, 21 октября. Для обсуждения этого вопроса в Мадриде созвано специальное заседание правительства.

Сегодня, 19 октября, в 10 часов по испанскому времени (11 часов по Москве) истек срок ультиматума, который объявил Мадрид Каталонии. Правительство страны требовало от лидера региона Карлеса Пучдемона, чтобы он поставил точку в вопросе, объявила Каталония о независимости или нет.

За несколько минут до истечения срока каталонский лидер заявил, что региональный парламент может проголосовать за официальное заявление о независимости от Испании, если центральное правительство не согласится на переговоры с Каталонией. Таким образом он признал, что формально о независимости региона объявлено не было.

"Если правительство по-прежнему будет препятствовать диалогу и продолжит репрессии, каталонский парламент может продолжить, если сочтет целесообразным, голосовать за официальное заявление о независимости", - цитирует Reuters письмо каталонского лидера премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Пучдемон опубликовал это письмо за несколько минут до истечения ультиматума, поставленного Рахоем, добиваясь отмены двусмысленного заявления по поводу "неблагоразумия" каталонских лидеров и перспективы введения прямого управления регионом.

Испанская газета El Pais пишет, что заявление Пучдемона следует понимать как признание того, что формальная независимость Каталонии на прошлой неделе объявлена не была. Каталонский лидер не стал в своем письме оценивать предложения правительства по поводу обсуждения ситуации в конгрессе или перспектив проведения региональных выборов, чтобы избежать применения ст. 155 конституции. Он подчеркнул, что призывает к диалогу с правительством Испании.

"Несмотря на все наши усилия и наше стремление к диалогу, единственным ответом остается угроза приостановления автономии. Это говорит о нежелании признавать проблему и обсуждать пути ее решения", - говорится в документе.

Каталонский лидер добавил, что его просьба о встрече лицом к лицу была проигнорирована, а "испанские репрессии" усилились после того, как в понедельник были арестованы два каталонских активиста.

Пучдемон еще 10 октября подписал декларацию о независимости Каталонии. После этого испанские власти потребовали от каталонского правительства до 10:00 16 октября дать формальный ответ, провозглашает регион независимость или нет. Пучдемон вместо этого сообщил в письме к Рахою, что объявление о независимости приостановлено, и призвал к диалогу. Мадрид отказался от переговоров и выдвинул новый ультиматум - до 10:00 19 октября.

Если бы Пучдемон ответил на вопрос о провозглашении независимости Каталонии положительно, это позволило бы властям Испании ввести в действие статью 155 конституции страны: приостановить политическую автономию региона и взять его под свой контроль. Эта статья позволяет Мадриду распустить региональное правительство и объявить о проведении новых выборов. Также центр может взять на себя руководство местными полицейскими силами и контроль над телевидением.

За 39 лет испанской конституции 155-я статья не была применена ни разу, несмотря на то что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости - в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.