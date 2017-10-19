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«Лукашенко дармоед!»: Мощное видео с Площади

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  • 19.10.2017, 15:12
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Фото: tut.by

Тысячи голосов скандируют лозунг, быстро ставший популярным.

Марш рассерженных белорусов 17 февраля этого года не только дал толчок для массовых акций по всей стране, но и породил особый стиль протестного настроения среди белорусов. Лозунги, впервые провозглашенные на Октябрьской площади в Минске, быстро стали популярными и отозвались во многих городах Беларуси.

Видеоканал Orbita TV предложил вспомнить ту незабываемую энергетику первого Марша рассержeнных белорусов.

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.


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