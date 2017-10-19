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Белорус ехал через границу с паспортом с детскими рисунками

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  • 19.10.2017, 15:14
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Домик, кораблик и девочка не произвели на пограничников должного эффекта.

36-летний житель Калинковичей собрался в Украину, но не доехал: гомельские пограничники не впечатлились детским творчеством на страницах паспорта и на территорию соседней страны мужчину не пропустили, пишет сайт «Сильные новости».

Инцидент произошел вчера, 18 октября, в пункте пропуска «Новая Рудня». Мужчина предъявил паспорт, где одна из страниц была украшена детскими рисунками. Однако домик, кораблик и девочка не произвели на пограничников должного эффекта, и мужчину через границу не пропустили.

Как оказалось, рисунки в паспорте не стали для жителя Калинковичей сюрпризом, ранее он уже получал предупреждение о необходимости заменить паспорт. Паспорт изъят, сообщили в пресс-службе Гомельского пограничного комитета РБ.


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