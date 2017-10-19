Замбия хочет собирать тракторы «Беларусь» 11 19.10.2017, 15:32

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Для этого на МТЗ приехала делегация министерства обороны из африканской страны.

Республика Замбия, сделавшая ставку на опережающее развитие сельского хозяйства, заинтересована в организации сборочного производства тракторов на своей территории. Потребность этой южноафриканской страны в такой технике оценочно составляет 50 тысяч единиц. Больше всего замбийцы хотели бы выпускать у себя тракторы марки Belarus.

С намерениями предметно обсудить возможность организации сборки белорусских тракторов на своей территории Минский тракторный завод на этой неделе посетила делегация Замбии во главе с постоянным секретарем министерства обороны страны Старди Мвале (Sturdy Mwale), сообщает пресс-служба ОАО «МТЗ».

«Мы сделали выбор в пользу Минского тракторного завода, изучив имеющиеся на мировом рынке предложения. Это предприятие с размахом, которое выпускает надежную технику и имеет большой опыт ее производства. Мы хотели бы перенести этот опыт в свою страну», - заявил глава делегации Замбии.

Гости ознакомились с предприятием, его историей, современными технологиями производства и линейкой выпускаемой техники. Затем состоялись переговоры с участием генерального директора ОАО «МТЗ» Федора Домотенко.

Старди Мвале выразил огромную заинтересованность замбийской стороны в развитии сотрудничества с Минским тракторным заводом, отметив, что высокий уровень организации производства на МТЗ производит глубокое впечатление.

«Долгие годы Замбия зависела от добычи медной руды. Теперь настало время перейти к развитию сельского хозяйства. В стране установился порядок, и мы намерены взять курс на механизацию. Широкий спектр техники Belarus включает все, что нам необходимо: от мини-тракторов, которые уже в ближайшей перспективе могут заменить нашим крестьянам до сих пор используемые ими мотыги, до более мощных моделей. Вся техника МТЗ, в том числе коммунальная, будет пользоваться в Замбии большим спросом», - отметил Старди Мвале.

Старди Мвале также заверил, что министерство обороны его страны готово взять на себя все гарантии по продвижению тракторов Belarus на территории Замбии, а также стать площадкой для выхода на рынки близлежащих стран.

«Как минимум 50 тысяч замбийских крестьян будут рады созданию сборочного производства белорусской тракторной техники и возможности с ее помощью механизировать свой труд», - уточнил Старди Мвале.

Федор Домотенко в свою очередь озвучил готовность ОАО «МТЗ» к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Были достигнуты предварительные договоренности.