Жировка-2018: На сколько вырастут расходы на коммуналку в типовой квартире 3 19.10.2017, 15:47

2,344

Фото: tut.by

Власти уже анонсировали рост тарифов на услуги ЖКХ в 2018 году.

Сейчас чиновники работают над согласованием так называемой «тарифной тетради». На примере конкретной жировки журналисты tut.by посчитали, сколько будет отдавать среднестатистическая семья из 3 человек, которая живет в стандартной «двушке», если ценник на коммуналку утвердят в предлагаемом варианте.

Издание сразу оговаривается, что в подсчетах могут быть некоторые погрешности.

Итак, журналисты взяли самую свежую жировку (за сентябрь, где учтено последнее подорожание коммуналки). В квартире прописано 3 человека — двое взрослых и маленький ребенок. Площадь квартиры — без малого 47 квадратных метров. Дом — типовая 9-этажная панелька в столице.

Вот что получилось в итоге.

Некоторые особенности наших подсчетов:

в сентябрьской жировке еще нет отопления, но его прибавили его исходя из расхода января-2017 (самый холодный месяц прошлого отопительного сезона) и сегодняшних тарифов;

в «тарифной тетради» пока не выделены отдельно расценки на капремонт, но, как известно, эта цифра обычно привязана к техобслуживанию (раньше они вообще были одинаковыми). Поэтому расчет на 2018 год у нас примерный — исходя из разницы между сегодняшними тарифами — сейчас это меньше рубля. Но на деле в каждом конкретном доме цифры окажутся другими, но не думаем, что значительно больше или меньше.

графа «вывоз мусора» в нынешней жировке привязана к количеству отходов, «тарифная тетрадь» предлагает считать стоимость в зависимости от количества проживающих, что мы и сделали;

оплата лифта в старой и новой платежке посчитана за 2 человек — ребенку в этой семье еще нет 7 лет, и он катается в лифте бесплатно;

несмотря на наличие маленького ребенка, а также постоянно работающие стиралку, посудомойку и прочие приборы, семья укладывается в нормативы расходов воды и электричества.

некоторые услуги не отражены в «тарифной тетради» (например, освещение подъезда), поэтому мы посчитали их по сегодняшнему тарифу. На деле они, скорее всего, подорожают.

По подсчету журналистов, жировка в типовой «двушке» с тремя проживающими потяжелеет на почти на четверть. Произойдет это, скорее всего, в два этапа — в декабре 2017 года (очередная индексация) и в январе 2018 (новые тарифы).

Значит, за январь наша семья заплатит за коммуналку минимум на 14 рублей больше при условии, что потребление услуг не изменится. На эти деньги можно купить, например, 6 баночек овощного пюре для ребенка, по 3 кило яблок и груш, 10 десятков яиц или 5−6 пачек творога.

Кстати, завтра во Дворце Независимости пройдет заседание коммунальников и чиновников различных уровней с участием Лукашенко. Не обойдется и без обсуждения стоимости услуг ЖКХ. Так что, возможно, мы услышим мнение правителя и по «тарифной тетради».