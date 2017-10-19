Жильцы новостройки: Просыпаешься утром и идешь по ковру, как по росе 1 19.10.2017, 16:13

1,602

Борисовчане борются с чиновниками за то, что должно принадлежать им по праву.

Въехав в долгожданные квартиры, жильцы дома №54 по улице Брилевской в Борисове обнаружили строительные недочеты, которые превращают их жизнь в кошмар. Мало того, бухгалтер жилищного кооператива обворовал их на приличную сумму и теперь счета ЖПСК заблокированы.

В июне этого года суд Борисовского района приговорил 38-летний жителя Борисова, который работал бухгалтером в шести жилищно-строительных потребительских кооперативах (ЖСПК) к шести с половиной годам усиленного режима. Борисовчанин под видом возврата паевых взносов перечислял деньги членов кооперативов на личные расчетные счета, а также открытые на имя родственников и знакомых. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч долларов.

Сегодня жильцы одной из новостроек по улице Брилевской, члены одного из пострадавших ЖСПК — «№ 88 г. Борисов», столкнулись с практически неразрешимой проблемой — долг, созданный неправомерными действиями бухгалтера перед строительными организациями, не погашен, однако зарплату сотрудникам кооператива выплачивать надо. Для государственных организаций вопрос финансов также стоит очень остро. Борисовский УКС подал в суд на ЖСПК «№ 88 г. Борисов», его счета заблокированы, а генеральный подрядчик ОАО «СУ-153» не спешит осуществлять гарантийные обязательства по устранению проблем новостройки.

Помимо находящегося рядом полигона, у дома №54 по улице Брилевской хватает и других проблем.

Журналист ex-Press.by встретился с жильцами дома №54. Большая часть жителей новостройки — бюджетники и многодетные семьи. Многие из них по сей день выплачивают кредиты на жилье.

— Так получилось, что мы в свое время все вступили в долевое строительство. Все шло хорошо. Однако этой зимой были обнаружены факты хищения денежных средств с расчетного счета кооператива бухгалтером Симуткиным Денисом Юрьевичем. Обратились в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля в Борисове. Была проведена проверка. На основании данных проверок возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера. Прошел суд. На суде его признали виновным и осудили на 6,5 лет. Весь причиненный ущерб в размере 225 тысяч долларов Симуткин признал. Но все еще не возместил. В это время мы получили квартиры и заселились. Начали обживать и делать ремонты. Многие воспользовались услугами застройщика и взяли квартиры вместе с отделкой, — рассказали жильцы новостройки корреспонденту ex-Press.by. — На сегодняшний день дом сдан, но за нашим кооперативом остается долг перед УКСом Борисовского района в размере 186 тысяч рублей. Это как раз часть той суммы, которая была украдена у нас бухгалтером. В итоге предприятие обратилось в хозяйственный суд Минской области о бесспорном взыскании долга с кооператива на основании заключенного договора. Суд вынес исполнительную надпись в пользу УКСа. И на сегодняшний день УКС наложил ограничения на расчетный счет кооператива и счет находится на картотеке.

В результате этих действий жильцы дома не могут нормально производить расчеты за коммунальные платежи. Все денежные средства за оплаченные ими счета переводятся автоматически на счета коммунального дочернего унитарного предприятия «Управление капитального строительства Борисовского района». Таким образом, долг перед городскими коммунальными службами растет. Заработную плату работникам ЖСПК, в частности, электрику, сантехнику, уборщице и др., выплачивать они также не могут.

— В ближайшее время, из-за отсутствия оплаты, нам начнут начислять пеню и могут отключить дом от всех коммуникаций. Государство обязывает нас, непричастных к этому воровству людей, погасить долг перед УКСом, из личных средств. Хотя мы все уже давно оплатили, — делятся своей бедой жильцы. — Председатель нашего ЖСПК всячески пытается решить вопросы, связанные с этой проблемой, но тоже порой темнит. Иногда ему попросту не дозвониться. Мы его понимаем, но должен же быть выход из этой ситуации? Многие тут многодетные, в доме проживает более 200 детей. Для нас каждая копейка на счету. А теперь еще и это свалилось. Откуда нам брать еще по 1700 рублей за действия преступника? У нас таких денег нет. Ко всему прочему, генеральный подрядчик СУ-153 отказывается проводить у нас гарантийный ремонт. Ведь именно они являются конечными получателями средств от ЖСПК за строительство дома.

Проблема с тяжелым финансовым положением ЖСПК — не единственная в этой многоэтажке. Многие жильцы жалуются на повышенную влажность в квартирах и воду в перекрытиях. Стены дома протекают и, по мнению жильцов, построены некачественно.

— Пойдемте, я покажу, какая плесень у меня дома. Мыть ее уже устали. А у меня, между прочем, четверо детей. И каждый из них из-за этого в постоянной опасности заболеть. У некоторых на кухне все ящики со стороны стены покрылись плесенью. Куда это годится? Кто так дома строит? А исправлять не хотят, — жалуется корреспонденту ex-Press.by Надежда.

Так выглядят стены в квартире у Надежды. Практически в каждой комнате есть очаг поражения.

В помещении ощущается влажность, как после принятия горячей ванны.

— Вот тут плесень постоянная. Шкаф, который прислонен к внутренней стене квартиры, тоже весь в плесени. Хотя улицы за этой стеной нет. В ванной комнате стены уже просто черные. Проветривай-не проветривай, в моей квартире всегда влажно. Утром босиком по ковру, как по росе, идешь, — говорит Надежда.

В другой квартире на первом этаже ее хозяин слил из плит перекрытия более 60 ведер воды. Проникая в пористую структуру бетона, она постоянно капала с потолка. Мокрые стены не только в квартирах, но и в подъезде.

— Это все вода. Как они строили дом, ума не приложу. Такое чувство, что в отверстиях плит стоял лед. Вместе с этим льдом они их и укладывали, совершенно не заботясь о качестве строительства. Я понимаю, что проконтролировать все не всегда возможно. Но не в таких количествах? Посмотрев на потолки, мне пришлось сверлить дыры и сливать воду, постоянная капель на голову сильно докучала. Когда, наконец, пришли из строительной организации , сказали, что я не имел права этого делать, работы должны выполнять специалисты. А где их взять, если до нас они идут месяцами, а у меня маленький ребенок? — говорит один из жильцов дома Владимир.

Жильцы квартиры предоставили ex-Press.by видео слива воды из перекрытий. Впечатляет.

В квартире Владимира более 100 отверстий, из каждого он сливал воду.

У жильцов накопилось немало претензий к строителям, однако устранять по гарантии недочеты последние не спешат. Согласно договору, СУ-153 вправе не оказывать гарантийные работы в случае задолженности ЖСПК перед строительными организациями.

Инженер по качеству СУ-153 рассказала журналисту ex-Press.by, что знает о ситуации с домом и считает, что отчасти это вина и самих жильцов:

— При заселении мы инструктировали жильцов о процессе эксплуатации и проветривании. Они сами должны следить за этим. Если окна не открывают и квартиру не проветривают, то понятно, что там будет влага и грибок. Всем были даны инструкции. Мы не можем ходить и убирать за каждым эти пятна. Вода в плитах — нормальное явление в современном строительстве. Жильцы квартир, в которых обнаружен данный дефект, должны оставить заявку на их устранение в письменном виде или по телефону. По поводу обслуживания по гарантии, мы действительно имеем право отказать в нем. Нашему предприятию нужно выплачивать зарплаты строителям и людям, задействованным в предприятии. Директор действительно дал указание не выполнять гарантийное обслуживание.

Директор Борисовского УКСа Александр Старпович в разговоре с корреспондентом ex-Press.by отметил, что хорошо осведомлен о проблеме и чисто по-человечески ему жаль жильцов этого дома:

— Мы знаем об этой проблеме. Подача в суд на ЖСПК была исключительно защитной мерой. Я, как руководитель, не могу подставлять организацию и действовать в ущерб ее интересам. С человеческой точки зрения мы абсолютно понимаем людей и понимаем, что не они, а ЖСПК и его руководитель должны принимать меры по выходу из ситуации. Если состоится встреча в трехстороннем порядке и будет заключен трехсторонний договор между ЖСПК, нами и генеральным подрядчиком, то мы готовы снять со счетов ЖСПК №88 любые ограничения.

Председатель кооператива Николай Климчик ищет всевозможные выходы из сложившейся ситуации:

— Пока советуемся с юристами. Все варианты, которые мы просчитываем, нас не устраивают. Денег в кооперативе практически нет. Вариант выплаты задолженности самими жильцами не устраивает никого. Но пока это единственное решение.