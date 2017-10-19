Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня 19.10.2017, 16:27

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Завтра осадков не ожидается.

20 октября Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в прохладной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный: ночью слабый, днем до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +7..+12°С; на юго-западе ночью +7..+9°С, днем +13..+15°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает Гидромет.

21-22 октября погоду в стране будет определять холодная периферия антициклона, центр которого будет смещаться с Финляндии на центральные районы европейской территории России; лишь на юго-западе страны скажется влияние фронтального раздела и более теплых воздушных масс.

21 октября ночью в отдельных районах по юго-западу, днем преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +4..+10°С; по юго-западу ночью +5..+9°С, днем +11..+13°С.

22 октября ночью в отдельных районах по юго-западной половине страны, днем по крайнему юго-западу республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С; по юго-западу ночью +4..+7°С, днем +11..+13°С.