«Не надо думать, что если за школу платят – значит, она лучше» 19.10.2017, 16:36

Артем Авраменко

Минчане рассказывают про опыт учебы и работы в частных школах

Cтудент РФиКТ БГУ, учился в школе «Эко-Эл» Артем Авраменко рассказал citydog.by, помогает ли ученикам частная школа стать успешными в будущем, а учитель Ольга Круглова развеяла стереотип о том, что учителям там очень много платят.

«Не надо думать, что если за школу платят — значит, она лучше»

– Частная школа – это отдельная специфическая ниша, для которой есть ученики и спрос. Есть родители, которые могут отдать туда детей, но почему-то не отдают. Есть дети, которым лучше только там, а есть дети, которым не надо там быть. Не стоит думать, что если за школу платят – значит, она лучше. Есть другие школы с математическим уклоном, есть гимназии с уклоном в искусство, а еще можно не ходить в школу и заниматься дома, - говорит Артем Авраменко.

На вопрос, почему меня с первого класса отдали в частную школу, я пока даже сам себе ответить не могу. Он неоднозначный, потому что, конечно, родители хотят дать ребенку по возможности все самое крутое, и разумно было бы сказать, что частная школа лучше. Тогда возникает еще один вопрос: а в чем лучше? Она другая. И если бы она была сто процентов лучше во всех направлениях и для всех без исключения детей, то туда хотели бы попасть все.

Частные школы во многом отличаются от обычных. Во-первых, размером и количеством детей в классах. Когда я оканчивал 9-й класс, нас было 12 человек, а из 11-го, как правило, выпускаются всего 6. Во-вторых, там нет разделений на параллели: например, все пятиклассники учатся в одном классе. Еще нас хорошо обучают языкам – именно они идут как уклон. Всем преподают английский (на усиленном уровне), немецкий и французский.

Наши классы не разделяются по направлениям: физмата или химбио нет. Зато в школе много творчества: можешь играть на гитаре или фортепиано, заниматься хореографией. Постоянно есть какие-то мероприятия, в которых принимают участие все. В этом тоже разница с обычной школой: тут всех стараются выдвинуть на сцену и привлечь к творчеству, а не только тех, кто рвется больше остальных. Но это круто. Это помогает не бояться публики.

Есть еще дополнительные кружки – дебаты и научное сообщество, где ученики вместе с учителями делают научные работы, но это скорее напоминает лабораторные. Тут дети просто делают то, что им интересно, а потом защищают свои проекты. Пусть это не имеет серьезной академической ценности, но возможность дают всем.

На дебаты шли все, но выступали только старшеклассники, а ученики помладше просто приходили посмотреть. Как правило, в дебатах участвовали одни и те же люди, и вел их преподаватель истории – очень эрудированный человек. Он модерировал дискуссию так, что было видно, у кого точка зрения аргументирована, а у кого нет. Мы могли отстоять свои взгляды – это тоже культивировалось в школе.

«НАШИ УЧИТЕЛЯ НЕ ОБЛАДАЛИ СУПЕРЗНАНИЯМИ, НО ОНИ БЫЛИ ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ»

Крутость учителя обычно определяется наличием учеников-олимпиадников, которые берут как можно больше дипломов. У нас такого не было: дирекция школы не устраивала конкурс для учителей при приеме на работу. Наши были хорошими педагогами, но без суперспособностей. Все были неплохими людьми, знали детей много лет и находили подход к каждому ученику. Поэтому школа держится за тех, кто долго работает. Когда классы маленькие, то понятно, что внимание ко всем ученикам будет высоким.

Я не уверен, что зарплаты в частных школах большие, иначе туда бы стремились те, кому не доплачивают в обычных школах. Учителя даже сами говорили: «Если вы столько платите за учебу, то это не значит, что у нас тоже высокая зарплата».

«МНЕ НЕ ХВАТАЛО ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ»

К восьмому-девятому классу я понял, что меня интересуют технические предметы, и мне хотелось больше физики и математики. Это те предметы, которые у нас не «вытаскивали». Если ребенку интересны эти направления, то он рано или поздно уйдет из школы. Кто-то быстро определяется с тем, чем ему интересно заниматься, и его уже после 4-го класса отдают в специализированные гимназии. Кто-то после 9-го идет туда, где ему будет интереснее.

Физику, в частности в 9-м классе, нам преподавали очень слабо. Просто на уровне учебника. Я начал дополнительно ходить к репетитору, и он мне за год объяснил весь школьный курс физики. Я просто понял, что в школе мне этого не дадут, поэтому ушел в лицей БГУ и там вполне себе реализовался в физико-математическом классе.

«ОНИ ПРИВИВАЮТ НЕСТАНДАРТНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И ПОЗВОЛЯЮТ ДЕТЯМ ДУМАТЬ»

Наша учебная программа шла по стандарту Министерства образования, как и в других школах, но было бы очень хорошо, если бы давали больше свободы. Частным школам не так просто жить – их все время стараются задавить проверками, аккредитациями. А если они будут отклоняться от правил Министерства, то за этим последуют санкции, которые не нужны никому. Но школы стараются дать детям максимум и дополнительно прививать нестандартные точки зрения, позволяют детям думать, но в целом придерживаются общей учебной программы. А с другой стороны, какую альтернативу могут предложить нам учителя? На детях экспериментировать нельзя.

Кто бы ни придумал какую-то фантастическую программу обучения, в итоге все будут сдавать ЦТ, к которому можно натренироваться. Я после выпуска из лицея, кстати, сдал его лучше, чем ребята из «Эко-Эл». Все равно все ходят к репетиторам. Другой вопрос в том, что очень много людей из частных школ поступают в другие страны. Если у родителей есть возможность отправить туда ребенка учиться и после 11-го, и после 9-го классов, а то и раньше, то «Эко-Эл» – это как раз тот выбор. Там научат языкам, дадут почву для того, чтобы нестандартно мыслить. Это идеальная подготовка для учебы за границей.

А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УЕХАЛ?

Я никогда не был готов к этому. Когда мне предлагали, я не был так сильно заинтересован в физике и математике, чтобы учить ее за границей. Я понимал, что там образование лучше, но стремления и уверенного желания уезжать не было. Скорее всего, я не знал, чем захочу заниматься в жизни, и поэтому не видел смысла. Зарубежное образование хорошо получать, когда ты учишься в младших классах.

Успешная учеба за границей зависит от сферы, которой ты занимаешься. Отучиться на врача или юриста в Европе намного полезнее, чем у нас, а вот на программиста – нет. Я только на 4-м курсе университета понял, что в моей сфере все зависит от навыков, которые человек имеет при себе сейчас. Получать образование по моей специальности за границей нужно, когда у тебя уже есть опыт работы и когда ты определился, чем точно хочешь заниматься. Поэтому в моем случае надо учиться на работе.

«ЧАСТНАЯ ШКОЛА НЕ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ И БЫТЬ УСПЕШНЫМ В ЖИЗНИ»

В нашей школе культивируют творческую среду – никакой заезженности и стандартных мыслей. Дети растут, подняв голову. Учитывая, что в лицее тоже была сборка очень нестандартных людей, то разница со школой ярко не чувствовалась, а вот с универом – да.

Я поступил в БГУ, и вот там был интеллектуальный контраст между студентами. Нас еще предупреждали бывшие ученики школы, которые уже были студентами, что когда мы придем в универ, то почувствуем разницу в успеваемости. Но мне повезло, потому что многие одноклассники из лицея попали со мной в одну группу в универе. У нас была очень сильная команда, и ощущение было как в лицее – высокая конкуренция, все были способными, нужно было стараться.

Если смотреть на то, что получилось на выходе из школы и что аукается мне до сих пор, так это интересная среда для общения и языки. Мое стремление учиться и что-то делать зависело от круга общения, в котором я находился, – там все люди в чем-то заинтересованы, они постоянно развиваются.

Я уже месяц работаю в американской компании – занимаюсь диджитал-маркетингом, работаю с базами данных. А помимо этого интересуюсь видео – хотел бы в будущем снимать фильмы, клипы.

ЧТО В ИТОГЕ ДАЛА ТЕБЕ ШКОЛА?

Свободу мысли и свободный подход ко всему. Отсутствие шаблонов, общение и творчество.

«У ДЕТЕЙ ЕСТЬ МОТИВАЦИЯ УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ НЕ ЗРЯ ТРАТИЛИ ДЕНЬГИ»

– На последних курсах филфака я начала работать в сельской школе в Щомыслице – там я преподавала польский язык. Потом перешла в обычную школу №175 в Сухарево, где уже преподавала белорусский язык и литературу. Поработала там полгода до окончания вуза и потом туда же распределилась. А ушла потому, что поступила в магистратуру, и в эту школу стало не очень удобно ездить, - говорит Ольга Круглова, которая работала учителем в одной из минских частных школ

Я начала подыскивать школу в центре – так и нашла место в частной. Выглядит она как обычная, а основная ее особенность в том, что там маленькие классы: в одном классе может быть от двух до одиннадцати учеников. Я преподавала белорусский во всех классах, кроме 5-го и 10-го.

Частная школа отличается от обычной тем, что там все друг друга знают, то есть пятиклассник может хорошо общаться с оддиннадцатиклассником. И еще там спокойнее работать. Это платная школа, и у детей есть мотивация учиться, чтобы родители не зря тратили деньги.

Там я проработала год. Ушла из-за того, что хотела преподавать еще и польский: язык забывать не хочется, но не получилось набрать учеников, поэтому перешла на курсы.

Я не боялась идти работать в частную школу, у меня, наоборот, было какое-то облегчение, думала, что мне будет проще. И что не нужно ходить по классу и следить, чтобы кто-то чего-то не натворил.

«В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЕ УЧЕНИК МОЖЕТ СБРОСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ДРУГОГО»

У меня были очень хорошие отношения с учениками. Если сравнивать с государственной школой, то там из-за заполненности классов у детей есть на кого сбросить ответственность: если один не выучил, то кто-то умный точно прикроет всех. А здесь мало учеников, и учатся они не то чтобы больше, чем в остальных школах, просто подходят к этому ответственно. Я за 45 минут опрашивала всех.

Там не было разделения на профильные классы. Это может быть связано со штатным составом учителей – их меньше. У нас, например, по белорусскому языку было два учителя на всю школу, один по физике и один по математике. Если учитель возьмет на себя ответственность, то уклон на свой предмет он может делать только в одном классе.

У нас не было какого-то уклона, и всем предметам уделялось одинаковое внимание. И творчеству тоже.

ОЦЕНКИ ЗА ДЕНЬГИ?

Со мной такого не было, но я думаю, что подобные случаи могут быть и в государственных школах.

А родители в процесс обучения не вмешивались. Они только интересовались тем, как ребенок учится и как себя ведет. Если он не успевает, то просили уделять ему больше внимания.

Я была классным руководителем в 8-м классе, и там было несколько детей с небольшими психологическими и физическими особенностями. Я думаю, что их из-за этого и отправили в частную школу: чтобы учитель тратил на них больше времени и чтобы они получали меньше агрессии со стороны других детей, потому что те перешли из государственных школ.

Таким детям приходилось давать индивидуальные задания. Была девочка, которая стеснялась отвечать на уроке, потому что у нее были проблемы с речью, и я ее спрашивала после. У мальчика были проблемы с рукой – он не мог быстро писать. Я ему просто давала больше времени на это. А при разговоре с детьми я старалась не затрагивать личные темы, чтобы их не травмировать. Не спрашивала: «Как, ты думаешь, относятся к тебе одноклассники?» Тем более у нас все друг друга принимали одинаково.

Когда я была учителем, старалась говорить только по предмету и не отвлекаться на посторонние темы. Мне не нравится, когда учителя уходят в сторону или ориентируются только на сильных детей. Я уделяю внимание всем и стараюсь, чтобы все догоняли.

«СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ НЕ БЫЛО НИКАКОГО»

Это в обычной оплачиваемый больничный, отпуск, внеклассная работа. А в частной школе платили только за часы и проверку тетрадей. Но вообще, за час и там, и там платили одинаково. Один из стереотипов, который развенчался, – это зарплата учителей в частной школе.

Да, директор объяснял нам, почему такие условия. Как я поняла, частную школу никто дополнительно не финансировал, кроме родителей. Там даже были проблемы с учебниками – их не всем хватало. Я так и не выяснила, сколько точно платили родители за учебу, но я думаю, что не очень много. Большая часть их денег идет на питание и на аренду.

«В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УКЛОНОВ»

Своих детей я бы отдала в государственную школу, а еще лучше в гимназию. Там есть больше возможностей, разных уклонов, факультативов. А частная школа для родителей, которые много работают, поэтому не могут уделять детям должного внимания. Или для застенчивого ребенка, потому что ему там будет легче общаться и учиться.

КАКОЙ ОПЫТ ВАМ ДАЛА РАБОТА В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ?

Такой же, как и в государственной. Преподавание такое же, только меньше учеников и спокойнее работается.

Я разговаривала со старшеклассниками о том, как на них влияет частная школа и чем она хороша, но однозначного ответа не услышала. Говорили, что тут спокойно и дружные классы. Вряд ли они могут это понять даже в 11-м классе – должно пройти время.