Кто исследует подземный мир Бреста 19.10.2017, 16:51

Белорусский диггер рассказал о тайнах, которые хранят подземелья города над Бугом.

В городе над Бугом уже достаточно давно существует Диггерская группа Бреста, то есть сообщество историков, архитекторов, фортификаторов, фотографов, техников, объединенных одной целью и интересами. О ее направлении и роде деятельности bk-brest.by попросил рассказать лидера группы Дмитрия Бородаченкова.

В 1997 году возникла идея объединить всех интересующихся в один «круг», с того времени я и числюсь его координатором и «первым среди равных». Клубом в полном его понимании, с иерархией, счетами, строгой отчетностью, регистрацией и т.д. нашу группу назвать сложно, да и незачем, мы просто занимаемся любимым делом, как и многие наши коллеги по всему миру. Мы именно таким образом изучаем историю и культуру родного края.

1 июня 1997 года наша группа впервые собралась в Южном городке в Бресте, мы осуществили небольшую экспедицию, где и определили направления нашей деятельности. На данный момент именно мы являемся своего рода монополистами в данном виде исследования. Есть группки подростков, называющих себя разными названиями, типа «Сталкеры» и т.д., которые спускаются в различные уровни фортов Брестской крепости и каждую интересную «ливневку» представляют потом в интернете, как «подземный ход в Польшу». Но это все на любительском уровне. Не надо забывать, что работа эта серьезная, и помимо того, чтобы «слазить» куда-то с фонариком, нужно многие темы проработать в архивах, библиотеках, поставить на уровень меры безопасности, изучить минимальную первую медицинскую помощь при несчастных случаях, хоть немного разбираться в архитектуре и истории того региона, где планируется изучение.

В 2006 году я более подробно описал все это в своей книге, которая есть в свободном доступе в Интернете под названием «Компиляция тайных догматов, или Диггерство для чайников». В свои ряды мы никого не вербуем: для меня важно качество, а не количество. Люди все взрослые, образованные и на самом деле фанатики своего дела. Проверенные временем и экспедициями. Хотелось бы еще добавить, что наша деятельность абсолютно аполитична.

Термин «диггер» я бы не сказал, что не знаком нынче на постсоветском пространстве и в других странах. Одним из первых, кто спустился в подземелья Парижа и описал их в своем произведении

«Отверженные», был Виктор Гюго. Во времена царской России писатель В.А. Гиляровский впервые спустился в подземную речку Неглинку в Москве, позже подробно описал это «приключение» в книге «Москва и москвичи». Были и другие авторы, назовем их «первыми диггерами». В свое время в той же Москве Вадим Михайлов создал диггерское движение «Диггеры планеты Андерграунд», которое и нынче действует в немного измененном виде и тесно сотрудничает с внутренними органами, с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Об этом нам еще можно только мечтать, так как у нас в Беларуси все неизвестное априори подозрительно. Диггерство на данный момент весьма распространенное занятие во многих городах и странах. Люди общаются, встречаются, проводят свои совместные мероприятия, делятся опытом и знаниями. Все чаще СМИ рассказывает о деятельности диггеров. И это не может не радовать.

Во время деятельности группы все больше находок информационного характера, как, например, не столь давнее определение командного пункта обороны в период Первой мировой войны в одной из белорусских крепостей; ранее неизвестные «этажи» в отдельно стоящих старых зданиях, про которые не было известно определенно, и тому подобное. Во время одной из недавних поездок по Европе и совместном спуске с чешскими коллегами в подземелья средневековой постройки под Прагой мы нашли серебряную шкатулку с монетами и украшениями — всё было передано в соответствующие службы. Если же попадаются какие-то «артефакты» в Беларуси в ходе исследований, аналогичным образом об этом извещаются уполномоченные органы.

У цивилизованных диггеров есть свой «Кодекс чести», ему и следуем. Одним из пунктов в этом кодексе есть слова, что ни в коем разе нельзя тревожить флору и фауну подземных сооружений, которые в подобных условиях принимают весьма причудливые формы. Даже те же элементарные сталактиты никто из «наших» наружу не выносит — мы фиксируем наиболее интересные экземпляры на фото и бумаге и оставляем нетронутыми, наблюдаем. Ведь именно в естественных, своих условиях они могут показать нам всю красоту, на дневном свете – это просто кусок извести…

Как я уже упоминал, мы стараемся затронуть не только Республику Беларусь, но и выезжаем в другие страны, например, в Чехию и Литву, где совместно с местными коллегами-диггерами проводим встречи, семинары, спуски в их сооружения. Не можем не порадоваться за наших европейских коллег потому, что во многих случаях власть и органы всячески способствуют деятельности диггерских организаций за рубежом. Даже в России, где довелось побывать в подземельях грозненской эпохи, даже в Украине, где мы познакомились с подземным Киевом.

На данный момент ситуация с этой темой в Беларуси плачевна. Мало того что диггеры не сильно компетентными людьми «автоматом» приравниваются к «черным копателям» со всеми вытекающими, так еще никому не секрет, что сейчас в исторической части города происходят крупные преобразования, которые не способствуют сохранению исторического наследия Бреста.

Доходит до того, и это очень часто бывает, что во время строительных работ в городе периодически обнаруживаются провалы в подземелья, вскрываются кирпичные арки подземелий времен царской России и Польши, открываются входы, но такое впечатление, будто кто-то специально оказывается «в нужное время и в нужном месте», и эти таинственные городские свидетельства в считанные часы заливаются бетоном, засыпаются землей, строительным мусором, закатываются в асфальт. Таким образом уничтожаются, возможно, единственные и точные сведения об этой стороне старого Бреста, с таким подходом наши потомки все меньше будут знать о том, где они живут. Таким образом, вопреки государственной программе по увеличению туристической привлекательности Беларуси, теряются новые, потенциальные объекты туристической инфраструктуры. Надеюсь, что когда-нибудь и у нас подобные инициативы по исследованию того немногого и так не часто открываемого будут поддерживаться на управленческом уровне.

На данный момент подземный мир Брестчины не исследован в принципе. Во многом это благодаря вот такому уничтожению возможностей его исследования, о которых я упоминал выше, во многом из-за относительного преследования подобных инициатив со стороны компетентных органов. Исторических документов весьма и весьма мало попадается в руки, в которых есть какие-то упоминания по нашей тематике. Слава Богу, что есть люди, которые при наличии каких-то сведений знают, к кому обратиться или написать. Есть наши коллеги на русском фортификационном форуме, которые тоже порой помогают и содействуют выявлению истины. На что успеваем быстро среагировать, это хорошо, зачастую встречаем глухую пробку из строительного мусора или бетона. Для того, чтобы подземелья Бреста на самом деле стали известны горожанам, без поддержки со стороны местных властей просто не обойтись.

Как координатор диггерского движения в Бресте, хотел бы официально заявить, что, несмотря на различные слухи, в данный момент нет сколь-нибудь доказанных и открытых подземных ходов в сопредельные государства из Бреста. Также нет, в полном их понимании, подземелий Брестской крепости. Есть остатки ливневой канализации, есть потерны фортификационных сооружений Брестской крепости, отдельные фрагменты некогда впечатляющих катакомб, но рассказы о том, что кто-то, мол, бродил в подземельях крепости несколько часов и вышел чуть ли не под Варшавой – абсолютно беспочвенны. А представителям власти хотелось бы задать вопрос: не лучше ли на самом деле сотрудничать вам с подобными клубами, группами, организациями, как это практикуется во многих странах? Причем, в этом сотрудничестве прослеживается явный и обоюдный интерес.