Леонид Заико: Это то же самое, что поставить чум вместо здания администрации Лукашенко 19.10.2017, 16:59

Леонид Заико

Власти не могут решить проблему с привлечением молодых специалистов в регионы.

Как сообщил представитель «совета республики» Виктор Сиренко, государство планирует «проработать вопросы предоставления жилья и снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов на селе». По его мнению, это «поможет заинтересовать молодежь» переезжать из крупных городов в регионы.

– Это абсолютно не поможет решить проблему, – говорит «Салiдарнасцi» известный экономист Леонид Заико. – Молодые специалисты поедут в регионы тогда, когда у них там будет собственный дом. Вообще налоги должны платить все, особенно подоходный налог. У нас сейчас ставка для всех одинаковая. Глупостей на эту тему делать не надо: стоит только снизить одним подоходный налог, как это вызовет цепную реакцию. Я считаю, эта мера даже просто опасная.

По мнению собеседника, предлагать квартиры в собственность молодым специалистам – тоже не вариант:

– В сельской местности квартира – это нонсенс. Это тоже самое, что поставить чум вместо здания администрации Лукашенко. Это нелепо. У нас же земли хватает, хватает стройматериалов – поэтому надо переходить на строительство семейных домов. Можно из Мурманска выписать красивые теплые деревянные дома, и это будет недорого.

По мнению Леонида Заико, о проблеме с привлечением молодых специалистов говорят все, кому не лень. Тем не менее, она не решается.

И советует:

– Просто дайте людям землю.