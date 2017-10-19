Украина раскрыла преступления частных российских военных компаний 12 19.10.2017, 17:10

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Компании действовали под указку Кремля в Боснии и Герцеговине, на Донбассе, в Сирии и Крыму.

В Европейском парламенте представили доклад, подготовленный Службой безопасности Украины (СБУ), Министерством информационной политики и международным волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm, о преступлениях российских частных военных компаний на Донбассе и в Сирии, пишет "Гордон".

В ходе доклада были приведены данные о географии деятельности "террористических группировок", которые по указанию Кремля действуют в Крыму, на Донбассе, в Сирии, а ранее воевали в Боснии и Герцеговине.

Украинская делегация передала представителям Европарламента данные об известных российских боевиках, "чтобы вместе с Европой наказать тех, кто нарушает международное право".

Пресс-служба СБУ сообщает, что мероприятие "Российские частные военные компании, воюющие в Украине и Сирии", было организовано польским депутатом Европарламента Анной Фотыгой при поддержке фракции Европейских консерваторов и реформистов.

Участие в мероприятии приняли депутаты Европарламента, представители евроинституций, эксперты.

"За последние недели мир гораздо больше узнал о привлечении российских частных военных компаний к боевым действиям в Украине и Сирии", – заявила Фотыга.

СБУ установила причастность российской ЧВК "Вагнер" к уничтожению Ил-76 на Донбассе и штурму аэропорта Луганска в 2014 году, а также к событиям в Дебальцево Донецкой области в 2015 году.

ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.

Погибшие зимой 2015 года в Украине члены "Вагнера" были посмертно удостоены государственных наград РФ, писала "Фонтанка" со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении ее редакции.

В Кремле подтвердили, что Уткин является кавалером Ордена мужества.

С осени 2015 года подразделение находится в Сирии. Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер".